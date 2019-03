Carlos Gutiérrez: "El equipo tiene que creérselo y hacer lo que sabe para ganar en Tenerife"

El defensa central del Numancia, Carlos Gutiérrez ha sido protagonista este jueves en SER Deportivos Soria. El jugador chicharrero (nacido en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife), vivirá un encuentro especial este próximo domingo en su tierra, en un duelo en el que el conjunto soriano buscará su segunda victoria a domicilio, tras la conseguida frente al Extremadura (0-1) hace dos semanas “que nos quitó una losa importante de encima, porque, no ya este año, siempre nos cuesta ganar fuera. Habiéndolo logrado ya, esperemos que el equipo se lo crea, haga lo que sabe y consiga los tres puntos”.

En aquel choque en Almendralejo, Carlos Gutiérrez fue titular después de muchas jornadas. Y es que el año está siendo complicado para el zaguero canario, relegado a la suplencia por el dúo Atienza-Derik. “Me ha costado jugar con continuidad por las lesiones que he tenido, pero ahora ya estoy bien, entrenando y compitiendo bien. Sigo haciendo mi tarea como lo hacía el año pasado. Luego es el míster el que tiene que elegir. Siempre he demostrado que estoy para jugar”.