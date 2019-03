¿Qué tengo que hacer para mejorar mi memoria?

¿Funcionan los suplementos alimenticios para mejorar la memoria?, ¿Cómo se consigue una memoria de elefante?, ¿Hay una edad a partir de la cual nos cuenta más aprender?. Hablamos de todo esto con la química María José Ruiz y el Director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neurorreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León; José Ramón Alonso.

Es cierto que unas personas tienen mejor memoria que otras, pero esto se debe a si la ejercitan más o no. El estilo de vida también influye muchísimo en nuestra memoria. Dormir bien, sin interrupciones, no beber alcohol, llevar una alimentación saludable. Todo esto hace que tengamos una mejor memoria. Hay edades en las que nuestro cerebro tiene mucha más facilidad para adquirir conocimientos (es en la infancia cuando el cerebro tiene más plasticidad, y por tanto más facilidad para aprender). Pero esto no significa que no se pueda seguir aprendiendo en edades avanzadas (siempre que no exista una patología), aunque cueste más.

En cuanto a los suplementos alimenticios, José Ramón nos explica que no sirven para mejorar nuestra memoria. La única receta que funciona es ejercitarla, trabajarla.

MUJER Y CIENCIA

José Ramón nos habla de Grunya Efimovna Sukhareva. Esta científica se anticipó 15 años a los descubridores del autismo.

MEDIATECA

María José nos recomienda leer los libros de José Ramón. Historia del Cerebro y Cajal. Un grito por la ciencia.

