Los ecologistas de la Manchuela no participarán en la elaboración del próximo Plan Hidrológico

Tres grupos ecologistas de las provincias de Cuenca y Albacete, entre los que se encuentra la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, han decidido no participar en la elaboración del próximo Plan Hidrológico 2021-2027. Estos grupos ecologistas consideran que la administración no está cuidando a los ríos Júcar y Cabriel, si no que los está “exprimiendo”.

En los micrófonos de la Cadena SER ha estado el portavoz de ACEM, Goyo López, quien ha explicado que se retiran de esta mesa negociadora porque sus planteamientos no son tenidos en cuenta por la administración, “todos los días se publican nuevas concesiones de riegos y ahora las macrogranjas también esquilman nuestros recursos hídricos”.

Desde las organizaciones ecologistas critican que la Política Agraria Común esté arrastrando a los agricultores a una forma de producir basada sobre dos recursos muy escasos como son el agua y el petróleo. López ha explicado la situación en la que se encuentran los dos ríos de la Cuenca Hidrográfica, el Júcar depende de que en Alarcón se abran las compuertas y el Cabriel lleva un caudal inverso, es decir, lleva poca agua en invierno y mucha en verano para beneficiar a los regadíos del Levante.

El portavoz de ACEM no es nada optimista hacia el futuro que le espera a los ríos que atraviesan la comarca.