Juan Vázquez: "Sólo pactaré con moderados y constitucionalistas"

Juan Vázquez, flamante candidato a la presidencia del Principado de Asturias por Ciudadanos, lleva apenas una semana ejerciendo como tal y aun anda a caballo entre el mundo académico y la agitación de la política. De mano, se ha plantado en la cabeza de la lista de la formación de Albert Rivera con un 91% de los votos emitidos en el proceso de primarias, en el que participó el 37% de los militantes de la formación. El ex rector de la Universidad de Oviedo inicia ahora una carrera política encabezando las aspiraciones de la formación naranja al gobierno asturiano.

En el territorio de los pactos postelectorales, Vázquez dice no sentirse obligado por el veto planteado por Albert Rivera a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE: “Aquí el terreno de juego está abierto, no sería saltarse ningún veto”, afirma. Por el otro lado del arco parlamentario, el ex rector, sin mencionar a nadie, lo plantea de una manera clara cuando se le pregunta si cabría la posibilidad de reeditar un pacto a la andaluza (C’s,PP y Vox) tras las elecciones en Asturias: “Creo que podemos llegar a tener encuentros y lograr acuerdos con otros partidos moderados y constitucionalistas”.

El candidato de Ciudadanos ha estado, este mediodía en los estudios de Radio Asturias – SER, justo después de haber participado en la manifestación convocada en Oviedo con motivo del 8 de Marzo. En este ámbito, Vázquez, se pronuncia en el mismo sentido en el que se han manifestado los dirigentes nacionales de su partido. Afirma sentirse concernido por los motivos de la movilización, pero no comparte el contenido del manifiesto de la comisión feminista: “Creo que es una causa que debe unirnos y no dividirnos y la mejor contribución que se puede hacer a esta lucha es traducir lo hecho en políticas útiles”.