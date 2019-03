Paco Fernández: "Vamos a llegar hasta el final con el recurso, queremos que se haga justicia"

El presidente del Criptanense, Francisco Fernández, ha atendido a los micrófonos de SER Deportivos La Mancha para expresar su opinión sobre la sanción económica de 50 euros interpuesta al Almodovar por los cánticos racistas del pasado fin de semana a Fabio Alberto Marín, preparador físico del Criptanense. El presidente ha confirmado que el club apelará la sanción.

“Vamos a llegar hasta el final con el recurso, incluso a justicia deportiva, queremos que no quede impune lo que pasó en el partido ante Almodovar”, explicaba Paco Fernández en SER Deportivos La Mancha. El presidente del club ha querido aclarar que “nosotros no tenemos nada en contra del Almodovar, solo queremos que estos hechos no se vuelvan a repetir en ningún campo de fútbol”.

En cuanto a la sanción económica, de 50 euros, Fernández ha señalado que “la sanción recoge solo el acta, ahora nosotros vamos a mandar todo el material que tenemos disponible para que sea distinta. No se trata de un tema económico, sino de justicia”, apuntaba el presidente del Criptanense.

En cuanto a su vida en el fútbol, Fernández aclaraba que “yo nunca había vivido algo así, fue vergonzoso y Fabio sigue bastante tocado, espero que pueda volver todo a la normalidad”.