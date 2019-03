Vila-real mostra el seu suport a les treballadores de neteja dels instituts de la localitat

La coordinadora general d'Alcaldia, Silvia Gómez, el portaveu de l'equip de govern, Javier Serralvo, i el regidor d'Educació, Eduardo Pérez, s'han reunit amb una representació de les treballadores de Limpiezas Raspeig, adjudicatària de la Generalitat per a la neteja dels centres d'educació secundària a Vila-real, per a abordar la vaga que mantenen les netejadores com a mesura de pressió davant els impagaments continuats de l'empresa a les treballadores.

La reunió forma part de les converses continues que es mantenen amb el col·lectiu i els seus representants des que es va tenir coneixement a l'Ajuntament de la seua situació. Des la primera reunió, mantinguda el 25 de gener de 2019, l'Ajuntament de Vila-real no ha deixat d'estar en contacte amb la Conselleria per tal de mediar en la situació i trobar una solució.

"Des de l'Ajuntament de Vila-real, com no podia ser d'altra manera, estem al costat de les treballadores dels instituts i ho hem estat des del primer dia. Malauradament, totes les pressions i negociacions de la Generalitat cap a l'empresa concessionària han tingut fruits i al situació és cada vegada més insostenible, tant per a les treballadores de la neteja com per als alumnes i la comunitat educativa dels centres, que estan patint les primeres consqüències de què un servei tan essencial com és el de la neteja no es puga prestar en les condicions adequades com a conseqüència que una emrpesa no pague a les seues treballadores", assenyala Gómez. "La neteja dels instituts no és una competència de l'Ajuntament, però no podem quedar-nos de braços creuats davant una situació injusta que, a més, està afectant ja a la qualitat de l'ensenyament a la nostra ciutat", agrega. Tant Gómez com Serralvo i Pérez han mostrat tot el suport del consistori a les netejadores i el compromís de seguir treballant amb la Conselleria perquè puguen cobrar els seus salaris i tornar al treball amb normalitat.