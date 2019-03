Córdoba vuelve a pedir Igualdad

Córdoba ha vuelto a echarse a la calle para reclarmar igualdad real y reivindicar el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Más de 18.000 personas han participado esta tarde de viernes en la manifestación que ponía el colofón a una jornada marcada por la reivindicación y la lucha contra el machismo.

Cadena Ser

Cerca de 20.000 personas, según datos que ha ofrecido la Policía Local, se han movilizado en la manifestación que partía a las seis y media desde la Plaza de las Tres Culturas. Asociaciones, colectivos, plataformas, grupos de amigas y hasta familias enteras llegadas desde los diferentes puntos de la provincia y la capital, han dado colorido al final del día en las calles de Córdoba. Ha sido una manifestación masiva, con cifras que superan de largo las del año pasado, cuando 15.000 personas participaron en esta misma movilización.

Cadena Ser

Este 8 de marzo ha vuelto a superar todas las expectativas de participación en la segunda edición en la que Córdoba vive una huelga feminista. Sindicatos, organizaciones de mujeres y colectivos feministas consideran que no se ha actuado en ninguna de las reivindicaciones que llevaron a la calle el año pasado a miles de mujeres en todo el país, por eso las mujeres han vuelto a la calle hoy a reclamar una igualdad real. "Muchas mujeres no se pueden permitir parar porque no pueden renunciar ni dejar de cuidar, porque el mundo se caería. Ojalá toda España parase hoy con todas las mujeres en la calle. Hacerlo una vez al año ya es un logro importante. Es una gozada ver que la provincia está aquí para reivindicar pero también para celebrar que estamos juntas", afirmó la delegada de Igualdad de la Diputación, Ana Guijarro.

Cadena Ser

Conviene recordar, además de las condiciones de desigualdad en materia laboral y personal que existen entre hombres y mujeres, la lacra que supone la violencia machista. A día de hoy, las cifras ascienden a 9 víctimas mortales en lo que va de año.

Este 8 de marzo arrancó por la mañana, con una primera concentración frente al Ayuntamiento de Córdoba. Allí se han concentrado casi 1.500 personas para reivindicar la igualdad de sexos en todos los sentidos. Una convocatoria organizada por los sindicatos UGT y Comisiones Obrereras que ha tenido un mayor seguimiento que el año anterior.

La secretaria general de Comisiones Obreras en Córdoba, Marina Borrego, ha reivindicado que "la huelga es de hombres y mujeres en un momento en que no se puede dar ni un paso atrás". Por su parte, Vicente Palomares, secretario general de UGT-Córdoba ha lamentado la "falta de unidad política sobre igualdad" y ha llamado la atención "a los partidos que hacen un especial hincapié en la Constitución a reflexionar sobre el artículo 14 del mismo texto, que dice que todos los españoles somos iguales ante la Ley".

En este sentido, la parlamentaria andaluza por Córdoba del Partido Popular, Beatriz Jurado, ha argumentado en rueda de prensa que "los populares están a favor de cualquier reivindicación que luche por la igualdad, que a día de hoy no existe". Sin embargo, ha lamentado que "los manifiestos que se leen en algunas de estas manifestaciones no cargan contra el problema de la desigualdad sino que pretenden atacar al PP". Así, ha sentenciado que el Partido Popular "no está dispuesto a ser utilizado".

Y gracias a la coordinación de la plataforma Nosotras Decidimos se ha podido movilizar a cientos de mujeres y hombres desde los distintos distritos de la ciudad, e incluso desde otros municipios. Se han organizado en columnas que tomaban rumbo a los Jardines de la Agricultura. Así se lo hemos contado en Hoy por Hoy Córdoba:

El ayuntamiento de Córdoba ofrecía hoy servicios mínimos y los últimos datos disponibles apuntan que el 17% del personal municipal ha secundado algún tipo de paro. CC.OO. ha cifrado, a falta de datos definitivos, el seguimiento de la huelga de enseñanza en un 60%, en la universidad en un 90%.