Hallan el cadáver de un hombre en Priego

La Guardia Civil de Córdoba ha confirmado la localización del cuerpo sin vida de una persona a escasa distancia del lugar donde el pasado 10 de febrero desapareció, en el término municipal de Priego de Córdoba, Pedro Campaña Aguilera, de 62 años.

Fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press que el hallazgo del cuerpo ha tenido lugar en torno a las 18,30 horas de este viernes en un paraje de la Sierra de Albayate, a unos ocho kilómetros del lugar donde Campaña fue visto la última vez con vida.

No obstante, al no contar el cadáver con ningún tipo de documentación, el mismo no ha podido ser fehacientemente identificado.

Durante días se activó la búsqueda de este vecino, en un dispositivo que contó con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, así como efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación y voluntarios, para un operativo que ha peinado varias zonas cerca de la Fuente del Soto y el Puente del Salado.