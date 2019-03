'Ni sumisa, ni callada. Mujer fuerte empoderada'.

Este era uno de los carteles reivindicativos que se han colocado en la plaza de la Constitución de Dénia, durante la concentración organizada por el Sindicato Estudiantil del IES número 3, con motivo de la huelga feminista del 8 de marzo.

Más de 150 personas, principalmente estudiantes, se han dado cita en esta concentración, con mensajes donde podían leerse 'Vivas, libres, unidas. Por la igualdad. Mujeres de la Marin Alta', 'No seré libre mientras existen mujeres que no lo son', 'Es feminista, no feminazi', 'Ni las mujeres, ni las tierras somos territorios de conquistas' o 'Ni un paso atrás'.

Miriam Pagán

La concentración contra la desigualdad de género se ha iniciado con la lectura de un manifiesto reivindicativo.

Acto seguido, la Muixeranga de la Marina Alta ha representado tres figuras.

Miriam Pagán

Y por último, un micro abierto donde diferentes asistentes han realizado sus aportaciones.