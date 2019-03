El Amigos del Tenis de Elda sigue disfrutando el Circuito Mediterráneo / Alicantino

Las pistas del Club Amigos del Tenis de Elda han acogido las semifinales combinadas del IX Circuito Mediterráneo / Alicantino de Tenis en medio de un gran ambiente y grandes partidos de estos magníficos jugadores tanto en categoría femenina como masculina en absolutos. Esta es tercera fase que define los puestos para el próximo máster. El próximo domingo se juegan las finales a partir de las 10.00 h. en chicas: Sonia Keranen (C. T. Torrevieja) frente a Neus Ramos (C. T. Denia), en chicos Alejandro Manzanera (C. T. Torrevieja) frente a Ilia Kostiuk (C. T. Denia). Siendo hasta el momento los mejores por juego y saber estar en la pista.

Vencedores del torneo social / Cadena SER

XXII Open de Tenis Droguería Benjamín

Anto Núñez y Juan Manuel Bernabé se alzaron con el título en la categoría reina del Open que finalizó el pasado domingo con una temperatura genial para la práctica del tenis y con un gran ambientazo en las instalaciones del Amigos del Tenis, el parking lleno de coches y mucho público y participantes disfrutando de un gran domingo.

El Amigos del Tenis de Elda ya prepara el I Open de Tenis Primavera “Expert Núñez Petrer - Electrodomésticos“.