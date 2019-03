Un hueso para retomar la liga

Después del parón por la Copa España se retoma la competición liguera. Una jornada 23 en la que el Noia Portus Apostoli recibe en el Municipal Agustín Mourís al Software DelSOL Mengíbar a las 18:15 horas de este sábado. Un partido complicado ante un rival que ocupa el tercer puesto de la tabla clasificatoria empatado a puntos con el Real Betis Futsal, candidato a optar por el ascenso directo y con éstas viajan a Galicia. La plantilla blanca es consciente de la complejidad del encuentro pero saldrán a por los tres puntos que se les presentan muy necesarios.

Así lo constatan Dani Colorado y Marlon Velasco, jugador y entrenador del club noiés, que analizaron el duelo en rueda de prensa previa al mismo. “El parón por la Copa nos ha venido bien para recargar las pilas y coger fuerzas. Venimos de ganar un partido contra un rival directo como es Gran Canaria y afrontamos este con mucho trabajo porque sabemos que va a ser complicado ya que el Mengíbar lleva muchas jornadas sin perder; pero tenemos nuestras opciones”, señaló Dani Colorado que cree que las posibilidades para puntuar pasan por “hacer un partido muy serio y casi perfecto en defensa, sin cometer errores porque tienen jugadores de mucha calidad que aprovecharán cualquier ocasión para penalizarnos con gol, y luego competir los 40 minutos. Además de por materializar las oportunidades que tengamos”.

Si ya de por sí el rival es complicado, más difícil se presenta para Marlon Velasco porque no cuenta con la totalidad de la plantilla “estamos en el peor momento físico en lo que se refiere a la disposición de jugadores para entrenar. Seguimos con las bajas de Nene, Palmas y Jorge Bello a las que añadimos las de Quique y Uri. En este sentido, estamos mermados en cuanto al número de jugadores, lo que nos condiciona a nivel de exigencia e intensidad en el día a día”. Aún así Velasco no quiere “utilizarlo como excusa ni justificación porque no estamos en el momento de buscar excusas sino soluciones. Ya de por sí teniendo a todo el grupo es un partido muy complicado porque es un rival que ahora mismo está jugando por ascender a Primera División, que tiene posibilidades de conseguir ese objetivo de forma directa, y que viene de una dinámica espectacular con 9 partidos consecutivos sin conocer la derrota”. Como bien dice el míster noiés “no voy a descubrir yo el potencial de nuestro rival ni a sus jugadores. Son el tercer equipo más goleado y el tercero menos goleado, números muy buenos tanto en la parte ofensiva como en la defensiva; están donde están por méritos propios. Nosotros tenemos que sacar nuestras armas e intentar buscar nuestras opciones para sacar un resultado positivo porque además de necesitarlo también como agradecimiento a la afición por su apoyo”, apuntó el técnico del cuadro noiés.