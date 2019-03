Granada ya no es solo una ciudad que atesora en su cartera 3 grandes festivales, sino que poco a poco le va dando cabida a los llamados, minifestivales de invierno. Consisten en aglutinar estilos parecidos u otros hacen de caramelo para los grandes carteles de primavera. El hecho es que gracias a ellos y con un precio realmente contenido dan la oportunidad de descubrir sobretodo nuevas formaciones, esas que ahora tocan frente a no más de 30 personas pero que en unos años algunas serán las que paseen el nombre de Granada por todos los rincones musicales de la península.

Viernes 08.-

21.00H - Antonio Orozco - Teatro Isabel la Católica.- Con su gira "Único 2.0", Orozco ha diseñado una serie de escalas en salas donde busca que el público se sienta parte de una historia, la cual se va instrumentando a través de los diferentes temas que conforman el show.

21.30H - Red Soul Community / Violentos de Kelly - Sala Planta Baja.- Con motivo del aniversario de Dulcimena, se ha creado este concierto donde los sonidos más duros serán los encargados de excitar tímpanos y hacer bailar a todos los presentes.

21.45H - Estación Espacial - Escenario Aliatar.- Segunda fiesta presentación, la anterior fue en diciembre, del Festival En Órbita. Contará con Nievla, una jovencísima banda en boca de todos por su frescura y espontaneidad, Harakiri Beach, con su exótica electrónica motrileña y que gracias a su "Fruta Tropical" suelen ser unos fijos en el selector de Radio3, terminando con Carlos Sadness, un habitual de cuantos festivales cruzan el país y que gracias a su frondosa melena junto a su inseparable ukelele ha creado una particular imagen, bastante alejada de la estética hipster.

Sábado 09.-

17.30H - Cloaca - LemonRock Hostel.- Dúo coruñés adicto al punk en sus distintas facetas, así podríamos resumir el estilo de estos gallegos dispuestos a agitar hasta la última viga del Lemon para remover todo tipo de conciencia y/o comida copiosa.

18.00H - Mississippi Martínez - Sala Planta Baja.- El encargado de ocupar el escenario de las "Plantardes" es Miguel Martínez, un cantaautor que profundiza en las raíces de la música folk y country americana.

20.45H - NewPop - Sala La Petit Cabaret.- Segunda edición de este minifestival de invierno que cuenta con un atractivo y sugerente cartel ya que en él están, The Fixed, Indianápolis, Gravital y Nievla, cuatro agrupaciones granadinas que muestran la pujanza de nuestra cantera y que además nos sirven para entrever hacia donde va la música alternativa local.

21.15H - Foyone - Sala El Tren.- Desde la capital costasoleña llega este experto en ritmos urbanos. Un rapero multidisciplinar capaz tanto de llevar hacia delante su carrera en solitario como crear un videojuego, Lacura, en el que narra sus experiencias y en el que junto a Sceno, crean toda la base sonora del mismo.

21.30H - Gala Homo Sapiens.- Un gran cartel para una mejor obra benéfica, ayudar a una ONG que trabaja por la mejora de calidad de vida de jóvenes con diversidad funcional. Contará con la participación de Carmencita Calavera, que presenta nuevo single, La Profecía, junto a Rock Pálido, Mario Díaz todo un experto en sonidos mestizos y Agustín de Los Diablos, como reclamos, así como algunas gratas sorpresas a lo largo de esta gala musical.

22.00H - Gato Mojado / Las Vacas flacas - Rock'N'Rolla.- Noche temática en esta céntrica sala granadina, que por cierto acaba de cumplir 2 años, dedicada al blues. Los Gato presentan su nuevo disco, Espinas que apenas lleva 2 meses en el mercado, un trabajo que aglutina 11 cortes de rock con toques de punk y blues. Harán de teloneros, Vacas Flacas, un joven trío local con una clara apuesta por el rocksurf y rockabilly.

23.00H - Morning Drivers / Viva Leone! - Sala BoogaClub.- Quinteto musical procedente de las Pitiusas, desmontando el mito que en Ibiza sólo hay electrónica. Eso sí, esos ritmos bailables se dejan entrever en sus temas de estilo indie-rock. Les precede la joven banda granadina Viva Leone! que con tan solo un EP, Postura y Flash, han conseguido fijar la mirada del público en ellos.

23.30H - We Are Not Djs - Playmobil Club.- Normalmente no aparecen DJ's en esta agenda pero con ellos debemos hacer una excepción, ganadores por tercer año consecutivo del galardón a "Mejor DJ Nacional" (según lectores de Rockdelux) no puede ser casualidad, sino fruto de un arduo trabajo tras los platos. Además en sus sesiones el rock campa a sus anchas, así que en parte, sí está justificada su presencia aquí. Posteriormente hacen doblete en la Sala Vogue a las 03.30H.