Sugar Ray & The Bluetones, Melvin Taylor y John Primer estarán en Bluescazorla

El Festival Bluescazorla ha presentado en la feria ITB de turismo de Berlín, su primer avance del cartel de su próxima edición. Lo ha hecho en un acto celebrado en el mítico Yorckschlösschen Blues Club.

Los primeros nombres anunciados han sido los de la banda Sugar Ray & The Bluetones, que cuenta con 40 años de historia y un hueco en el salón de la fama de Rhode Island y que visitará Cazorla con un plantel único, acompañados de Little Charly Baty y Duke Robillard. A ellos se les suma, un histórico del blues y que visitó el año pasado Cazorla, John Primer, ganador del Blues Music Award y nominado con un grammy con The Muddy Waters. Para cerrar el primer plantel de confirmaciones, visitará por primera vez Cazorla, Melvin Taylor, guitarrista de blues eléctrico del Mississipi y que ha participado con artistas de la talla de Pinetops Perkins, BB King, Buddy Guy o Santana.

El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, tras la presentación ha afirmado que "este año el festival celebra su 25 aniversario, en lo que será una gran fiesta de la música, el blues y la amistad en la que pretendemos crear una imagen recordatoria de este cuarto de siglo, con actividades complementarias y por supuesto con la mejor música y las mejores referencias internacionales".

Los abonos de lanzamiento para el festival que se celebrará los próximos 11, 12 y 13 de julio, ya están a la venta a un precio de 65 euros más gastos y se pueden adquirir en www.riffmusic.es o en www.bluescazorla.com.