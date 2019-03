La Junta de Andalucía despedirá a los médicos sin homologación

La Junta despedirá a los médicos sin homologación de la provincia de Jaén. Según la viceconsejera de Salud y Familias, la jiennense Lina García, se trata de médicos extracomunitarios que tienen homologado su título de Medicina en sus lugares de origen y están a la espera de que se les homologue la especialidad.

García, explicaba en una rueda de prensa en Jaén que "contratar a médicos sin homologación no es legal". Por ello, asegura, que van a estudiar el número concreto de estas contrataciones en la provincia para atajar el problema. Espera que, con las medidas anunciadas por el gobierno regional para la fidelización de los profesionales médicos andaluces, no haya que volver a contratar especialistas no homologados. Se queja, incluso, de que "algunos no saben hablar castellano". Anunciaba, de forma tajante, que serán despedidos para cubrir sus plazas con médicos homologados.

Retrasos en el Chare de Cazorla

García también asegura que el Chare de Cazorla se retrasará nuevamente y abrirá, probablemente, en mayo. Es imposible, asegura, cumplir los plazos marcados por la anterior consejería de salud porque quedan por realizar diversas acciones aún en el Hospital de la Sierra de Cazorla.

Listas de espera

Cuestiones abordadas por Lina García durante una comparecencia para abordar el supuesto "maquillaje", según PP y Cs en el gobierno andaluz, realizado por Susana Díaz en las listas de espera sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. Ambos partidos denunciaron que casi la mitad de los datos oficiales no se contabilizaron en intervenciones quirúrgicas o de consulta especializada. De hecho, la viceconsejera asegura que en Jaén los datos oficiales arrojaban 5.854 pacientes para una operación, mientras que PP y Cs aseguran que eran 9.205.

PP y Cs "inflan las cifras"

El parlamentario socialista Felipe López ha calificado como falsa la denuncia del PP y Cs de inflar las cifras de las listas de espera. Asegura que lo hacen para "intentar engañar a la ciudadanía y tener una coartada que le permita abrir las puertas de par en par a la privatización de la sanidad pública". Algo que considera "extremadamente grave", ya que, dice, "están mintiendo a sabiendas, con premeditación y alevosía, para acabar derivando pacientes a clínicas privadas y sirviendo en bandeja 25 millones de euros al sector privado".

El parlamentario recalca que el 90% de los pacientes de la provincia de Jaén se operan dentro de plazo y que, según los últimos datos publicados, Andalucía está por debajo de la media nacional en la tasa de pacientes pendientes. Insiste en que la tasa de pacientes que esperan intervención quirúrgica en la comunidad es de 8,15 pacientes por cada 1.000 habitantes, mientras que la de España es de 12,95 pacientes. En junio de 2018, había 66.615 pacientes en Andalucía que esperaban operarse, lo que suponía apenas el 11% del total nacional, recordando que el peso poblacional de Andalucía es superior al 18%.