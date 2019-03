Jaén vuelve a reclamar una igualdad real

Más de 5.000 personas, según la Policía Local, se han manifestado por las calles de Jaén pidiendo una "igualdad real" con motivo del 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer. La protesta salía a las seis de la tarde de la calle Bernabé Soriano para bajar por la Avenida de Madrid, cruzar por la calle Baeza, subir por el Paseo de la Estación y terminar de nuevo, en la Carrera de la capital jienense donde está previsto leer el mismo comunicado que se leerá en todas las protestas que se han convocado en España.

Mujeres y hombres de todas las edades, hombres, familias con sus hijos y mascotas y mucha gente joven llegada de diferentes partes de la provincia han llenado las principales calles de Jaén en una protesta que ha superado la asistencia del año anterior. Pancartas como 'Si mañana me toca, quiero ser la última', 'Igualdad real ya, no lo pedimos, lo exigimos' o 'No nací mujer para morir por serlo' han sido realizadas por todos los asistentes a la protesta.

Una de las miembros de la plataforma convocante, Juana Peragón, ha dicho que el objetivo es "reivindicar el papel de la mujer en la sociedad en primera línea con los hombres". Dice que la jornada de huelga "está siendo muy intensa con los piquetes informativos por toda la ciudad". Otra de las portavoces, Libertad Serrrano, se mostraba satisfecha y decía que la participación está siendo "enorme" y superior a la del año pasado. Además, ha calificado de "espectacular" la asistencia a la protesta que supone el punto y final a las numerosas actividades que se han celebrado a lo largo de toda la jornada en Jaén.