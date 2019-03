"Juan Castro ya ha tomado la decisión"

La visita del ABANCA Ademar al Pabellón "Alcalde Miguel Salas" coincide con el fin de las negociaciones entre Juan Castro y el equipo marista, al que ha cerrado definitivamente las puertas tras aceptar la oferta de renovación con su actual club. Castro seguirá al frente del al conjunto cordobés, a pesar de los deseos de Rafa Guijosa de suplir con su calidad a Sebas Simonet. El propio entrenador zanjó el caso que en la previa dejaba sin aclarar el jugador, temible por su buen hacer cuando el Ademar está enfrente. A su liderazgo se aferran los de Julián Ruiz para romper la doble maldición.

Llamado a ocupar la parte alta de la tabla, el Puente Genil tiene dos partidos de colchón sobre la zona de descenso, en parte, por su pésima trayectoria ante su público: no ganó ningún encuentro en liga y su única victoria corresponde a la Copa del Rey. Una festividad local, además, despoblará las gradas de aficionados. Por si fuera poco, enfrente estará un Ademar que sacó adelante los once enfrentamientos directos.

Más allá del preámbulo, el Ademar acude con la lección aprendida y con la máxima que le acompañará hasta nueva orden: no caben tropiezos. "La consigna es seguir vivos. Mientras los rivales no fallen, nos obliga a hacer lo propio", reconoció Guijosa, que explicó las razones por las que su equipo camina al alza: "el triunfo en Granollers le ha dado alas y oxígeno al equipo y a ello se une que hemos recuperado a gente como Carou y Simonet".

El técnico rechazó el baile de los horarios en el que, debido al acuerdo con el operador de televisión, se ha convertido la liga Asobal, un campeonato que olvidó la estabilidad en su programación a cambio de un puñado de euros. Los clubes asienten y los responsables deportivos levantan la voz. "Luego me regañan si me quiejo mucho, pero no puede haber tantos cambios de horarios y de fechas. Tener un horario más o menos equilibrado es lo más adecuado", indicó Guijosa. Su Ademar viene de jugar un martes, un viernes, lo hará ahora un sábado y dentro de dos semanas, jugará en domingo.