Hoy es el Día de la Mujer. En esta jornada se leerán miles de manifiestos en todas las partes del planeta pidiendo la igualdad de derechos y de oportunidades entre los hombres y las mujeres. Una pena que una vez más andemos separados y divididos. Los partidismos, la cercanía de las elecciones, las ideologías, los ismos... impiden a nuestra sociedad celebrar este día unidos, aunque seamos distintos y plurales.

Feminismo, según el diccionario de la RAE, es el "principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre": ¿cómo no estar de acuerdo con ese principio? Sin embargo, la realidad nos dice que estamos muy lejos de conseguir esa igualdad.

El desempleo femenino es más de tres puntos superior al masculino (en febrero casi todos los nuevos inscritos al INEM eran paradas), que la desigualdad salarial sigue en una brecha del 14,2% y que las jóvenes, estudiando más y mejor que los varones, solo llegan en un 21% a los doctorados y cátedras. Vamos, lo que se dice personas de primera y de segunda.

Y aún más, esa fría lluvia de datos dejó ya de importar a las 8 mujeres asesinadas en los primeros 17 días de 2019 y a las 967 que lo fueron desde 2003 (año que empezó a contabilizarse).

Detrás de cada dato existe una historia de desigualdad, maltrato, vejación... Sí, parece un buen momento para dejar a un lado los partidismos e ideologías, y, desde ahí, apostar por la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer. Es necesario dedicar todas las partidas necesarias en los presupuestos para acabar con esta desigualdad.

También en nuestra Iglesia nos tenemos que plantear el papel de la mujer en nuestra institución. Traigo a este comentario un fragmento de una monja de Salamanca que me parece extraordinario: "En el 8M las monjas queremos alzar nuestra voz porque como ciudadanas reclamamos equidad y dignidadpara todas las mujeres, porque queremos poder vivir sin miedo a padecer cualquier tipo de violencia y porque en nuestra sociedad la pobreza sigue teniendo nombre femenino. Pero también porque somos mujeres creyentes y vivimos nuestra vocación dentro de la gran familia que es la Iglesia, y deseamos que deje de ser una institución patriarcal y a veces machista y podamos sentirnos hermanas de nuestros hermanos en la fe, ofreciendo en igualdad nuestra palabra y nuestros dones."

Por último hoy me quiero acordar de tantas mujeres amigas que dan lo mejor de sí en sus trabajos y en sus hogares. Me acuerdo de tantas mujeres explotadas. Recuerdo a las mujeres que por hacer el mismo trabajo que los hombres cobran menos. Me acuerdo de tantas voluntarias que regalan lo mejor de sí, después de trabajar y cuidar a los suyos. Me acuerdo de tantas madres vejadas por hombres sin escrúpulos. Me acuerdo de mujeres que están abandonadas en residencias, sin que su familia vaya a visitarlas. Recuerdo a mujeres que no recuerdan quien son, pero que su corazón están llenos de recuerdos de amor hacia los demás.

Madres, amas de casa, trabajadoras, voluntarias, maestras, modelos, médicas, psicólogas... tienen tantos oficios. Hayan o no estudiado, su vida y su historia son el mejor modelo de referencia para todas las generaciones.