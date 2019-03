La ONCE reparte 5.163 euros en Palencia

La ONCE ha repartido un premio total de 5.163 € euros en la ciudad de Palencia, correspondiente a un boleto del 7/39 del sorteo del día 7/3/19.

La agente vendedora de la ONCE, Soraya Ortega Díaz, es quien ha traído la ilusión a Palencia, dónde vende el Cupón y el resto de productos de juego de la ONCE desde junio de 2018. Actualmente ejerce la venta de nuestros productos en un kiosco de esta organización sito en la Calle Mayor, frente al nº 100. Forma parte de la plantilla de vendedores de la ONCE en nuestra Comunidad, constituida actualmente por más de 725 personas con discapacidad, quienes cada día con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre nuestros clientes y celebran la suerte de los premios repartidos