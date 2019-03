Multitudinaria convocatoria del Día de la Mujer en Palencia

La primera concentración prevista por el Día de la Mujer en Palencia se puede considerar todo un éxito de convocatoria. Mujeres y hombres de todas las edades han abarrotado la Calle Mayor a la altura de la estatua de la Mujer donde las reivindicaciones se han centrado en todos los ámbitos sociales y laborales, desde la brecha salarial a la violencia de género pasando por cualquier tipo de desigualdad.

Radio Palencia

El acto ha tenido uno de sus puntos álgidos cuando la actriz palentina Mercedes Herrero ha procedido a la lectura del manifiesto bajo el lema "Las mujeres ya no esperamos más" que ha querido dedicar a su abuela, víctima de violencia machista. Entre las cosas que se recogen en el manifiesto destacamos algunos párrafos: "Esperamos que nos reconozcan en lo que valemos, que nos paguen a igual trabajo el mismo salario. esperamos llegar a puestos de responsabilidad, pero el techo es de cristal blindado. "¡Ya es hora, es 8 de marzo y la calle es nuestra!"

Radio Palencia

Llamamientos también a la unidad "Tomemos conciencia, no estamos solas; tenemos vecinas, hermanas, amigas, amantes, hijas, abuelas, sobrinas...que nos escuchan y nos apoyan. Hoy estamos en la calle, un año más celebramos el Día Internacional de las Mujeres. Hoy estamos haciendo huelga de cuidados, huelga laboral, huelga estudiantil, huelga de consumo. ES UNA HUELGA INTERNACIONAL. HOY ESTAMOS HACIENDO HISTORIA"

El manifiesto finalizaba con un llamamiento claro: "¡¡¡Ya no esperamos más!!! Si nosotras paramos se para el mundo. Mujeres palentinas hoy las calles son nuestras.

¡Hoy no vamos a ir al trabajo! ¡Hoy no vamos a comprar! ¡Hoy no vamos a estudiar! ¡Hoy no vamos a hacer tareas domésticas, ni tareas de cuidados! Hoy Palencia se para, sí nosotras paramos. Las mujeres ya no esperamos más."

El acto de la Plataforma previsto inicialmente para las 12:00 se ha tenido que retrasar cerca de media hora puesto que la organización ha encontrado problemas técnicos a la hora de conectar la megafonía. Cabe recordar que el Ayuntamiento finamente accedió a las peticiones técnicas y materiales de la Plataforma para facilitar el desarrollo de la concentración y se comprometió a instalar un pequeño escenario además de proporcionar una toma de electricidad. Este último punto es lo que ha fallado aunque ha podido ser solventado gracias a la colaboración de la farmacia ubicada tras la estatua de la Mujer, que ha suministrado corriente eléctrica a la organización.