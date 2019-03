Roig defiende las inversiones de Sodena durante su mandato

Menos filtros y menos opiniones técnicas previas. Es lo que aprecia el ex consejero de Industria con el Gobierno de UPN y ex director del consejo de administración de Sodena José María Roig, en la actuación hoy en día de este organismo público a la hora de analizar las ayudas y préstamos a las empresas que solicitan su ayuda.En su época, ha dicho, no hubo inversiones "atípicas".

Roig ha comparecido ante la comisión del Parlamento que investiga las inversiones de Sodena. Ha dicho que entre los años 2007 y 2011, el periodo en el que él presidió esta entidad, todas las ayuda se dieron con informes técnicos favorables y tras el análisis de un filtro importnte que se llamaba comité de inversiones, y que estudiaba caso a caso a las empresas antes de pasar el expediente al consejo de administración. Comités plurales y en los que, ha indicado Roig, se tenía muy en cuenta también la opinión de los técnicos de la propia administración foral.

Roig ha hablado de dos inversiones concretas que realizó Sodena durante su mandato. Las ayudas a Parquenasa, propietaria de Senda Viva y las ayudas a EINA. En este segundo caso la empresa fue comprada en situación crítica y tras una inversión pública de seis millones de euros. En Parquenasa, Sodena sigue siendo la propietaria del 45% de las acciones, aunque ha sido el único de los cinco socios -los otros cuatro son privados- que ha aportado dinero al parque, hasta sumar 60 millones de euros.

Geroa Bai y Bildu han interrogado a Roig porque encuentran paralelismos entre la situación de la empresa Davalor y EINA, por ejemplo, al tratarse de empresas que iban mal pero eran técnicamente innovadoras e interesante intentar ayudar a su subsistencia. Roig no ha opinado sobre Davalor.

Por su parque UPN, que no ha hecho preguntas a quien fue su ex consejero de Industria, ha dicho a los demás grupos que si quieren defender la actuación del vicepresidente Aierdi en el caso Davalor pueden comparecer en el juicio de culpabilidad que el administrador concursal de esa empresa ha instado contra el promotor de la firma.