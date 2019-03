Rubén Pardo: "En diciembre me planteé salir, pero Imanol me dio confianza"

En un partido contra el Sevilla, con un golazo espectacular por la escuadra, empezó todo para Rubén Pardo en el primer equipo de la Real Sociedad. Es el rival al que visitan este domingo con Europa como telón de fondo. Cuando se cumplen 10 años desde que subiera al filial y estuviera desde entonces muy cerca del primer equipo, con más de 200 partidos, el centrocampista riojano repasa en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA el momento personal y colectivo por el que atraviesa en el club txuri-urdin.

-¡El jugador más bromista de la plantilla de la Real! Nos lo dijo Luca Sangalli...

(Sonríe). Sí, me gusta estar siempre con una sonrisa porque estamos aqui entre familia y compañeros, y me gusta hacer bromas, como ellos me las hacen a mí, y es parte de mí cada día estar con una sonrisa.

-¿Pero es fácil sonreir cuando uno no juega todo lo que qusiera?

Bueno, es verdad que no es fácil. He tenido malos momentos, pero he aprendido a llevarlo mejor, con buen humor, y eso hace que cada día me encuentre mejor, con sensaciones buenas, y siempre intento estar de buen humor.

-Es que es una temporada extraña para usted, porque no termina de jugar todo lo que desde fuera mucho demandan con Ruben Pardo...

A ver, con Asier empecé jugando bastante, teniendo muchos minutos, mucho protagonismo, y cada jornada me encontraba con muy buenas sensaciones. Pero de repente pasé de jugar todo a no hacerlo nada. Y no sabía la razón. Pero lo que hice fue seguir trabajando con muchas ganas e intensidad. Se fue Asier y vino Imano, que me transmitió que siguiera trabajando con la misma dinámica, porque me iba a tocar jugar. Desafortunadamente en el Bernabéu me lesioné un mes con esa acción de Isco, pero ahora ya estoy bien y con mucha ilusión.

-Claro, porque la etapa con Imanol empieza con esa lesión para usted. Una lesión que le molestó más de lo deseado, porque podía entrenar, pero luego no jugar...

Es verdad, sí. Cuando me lesiono, lo que hablo con los mñedicos es intentar estar para la liga contra el Espanyol, y empecé a entrenar pero tenía mucy malas sensaciones. Pasaban las semanas y es verdad que entrneba pero todo el rato con el brazo pegado al cuerpo. Hablé con Imanol y tenía razón, que entrenaba por no estar parado, pero así no podía competir. Me puse a trabajar con el fisio duro y con el paso del tiempo se me ha ido la molestia y ya estoy perfecto.

-En el caso de Pardo ocurre algo curioso: cuando llega un entrenador siempre empieza jugando, pero con el paso del tiempo va perdiendo peso. Y eso ha pasado con todos los entrenadores. ¿Le da vueltas a ese tema?

Pues sí, le das vueltas a todo. Al final estás aquí para jugar, llevo muchos años en la Real y la llevo en el corazón, y tengo muchas ganas de aportar todo lo que tengo para ayudar porque me lo ha dado todo. Lo que me han dicho es que en esas épocas en las que cuentas menos para el entrenador, hay que seguir en la línea d trabajo y esfuerzo, porque así haces mejor a tu compañero. Lo que intento es aprovechar mis momentos y cuando no lo hago, entrenar a tope para aportar y prepararme bien.

-Son diez temporadas entre Segunda B y Primera, y más de 200 partidos... ¿Se siente más maduro que cuando empezó?

Sí, eso pienso. Pero ya te digo que quiero que sean muchos más partidos con la Real, porque estoy con muchas ganas, y eso es lo principal. Es verdad que debuté muy joven y podía llevar más partidos, pero estoy con buena mentalidad de trabajar y aportar más, y creo que todo va a ir bien y para arriba.

-Termina contrato en 2020. Me consta que el club le quiere renovar, ¿y usted quiere?

Pues si te digo la verdad no tengo ni idea de si el club quiere, porque a mñi no me ha transmitido nada a día de hoy. Pero ¿por qué no? Al final llevo aquí más años que en Rincón de Soto, vine aquí con sólo 11 años a San Sebastián, y es mi casa, estoy muy feliz, y por qué no seguir muchos más años.

-Bueno, termina contrato en 2020 y queda tiempo...

Sí, es cierto. Queda tiempo. Pero todavía nadie se ha puesto en contacto conmigo. No he recibido ninguna oferta.

-Ahora se habla de su renovación, pero no hace mucho se habló de su salida en el mercado de salida, ¿de verdad se planteó volver a marcharse como cuando se fue cedido al Betis?

Sinceramente, empecé la temporada jugando y con mucha confianza. Pero en el último mes y medio, en diciembre o así, antes de que se abriese el mercado de invierno, sí me planteé el poder salir, porque no estaba teniendo minutos, me dejaba fuera de convocatorias, estaba volviendo un poco a lo pasado, justo a lo que sufrí el mes antes de irme al Betis. Y no quería que se repitiese, porque me sentía bien, preparado, con buenas sensaciones para ayudar, me veía entrenando bien y mentalmente bien, y quería jugar. Tuve llamadas de equipos, y lo planteamos el poder salir, incluso hablé con el presi. Pero todo cambió con la llegada de Imanol. Lo primero que hizo fue hablar conmigo, transmitirme que confía mucho en mí, que se vio el año pasado, y me tranquilizó bastante, y a partir de ahí todo va a mejor, en los entrenamientos me transmite una confianza brutal, y ahora que estoy recuperado, estoy participando y estoy contando.

-¿En la cabeza de Rubén Pardo sólo está la Real?

Sí. Rotundo. A día de hoy me queda lo que resta este año y el año entero que viene, así que estoy tranquilo. Se que puedo aportar mucho al club, que me lo está dando todo. Y no pienso en más.

-Es que se lo digo porque usted tiene cartel fuera de San Sebastián y me imagino que es consciente de que si quiere puede salir al equipo que quiera...

Es que este club me lo ha dado todo, vine muy joven y me ayudó mucho, y en Primera me permite debutar... ¿cómo no lo vas a querer? Y eso es lo que me pasa a mí. El estar tantos años aquí con la gente con la que estás desde pequeño, ves todo lo que se mueve en Zubieta, cómo trabajan en todos los aspectos. Eso me hace snetir bien y esoty muy a gusto.

-¿Y su idea es seguir a pesar de que en esta negociación no haya acuerdo de renovación?

En ese caso, ellos son los que mandan. Y si la Real decide que no siga, habrá que coger las maletas e irse. Pero estoy tranquilo, con ganas de seguir mejorando y si me llaman para hablar, encantado.

-Contra el Sevilla, con aquel golazo, empezó todo para usted, ¿es especial jugar este partido?

Sí, porque lo recuerdo muy bien. Marqué un gol en Anoeta y he hecho buenos partidos contra ellos, con el Betis viví aquel derbi que tanto apasiona allá, y la verdad es que un partido que siempre me gusta jugar.

-¿Con quñe entrenador estuvo más a gusto en la Real?

Con Arrasate estuve muy bien, era muy cercano y me trató muy bien. Con Imanol el año pasado tuve sensaciones muy positivas. Y luego con Montanier, que es quien me subió, tengo experiencias muy bonitas. Igual que con Moyes.

-¿Cuándo va entrar dentro de los capitanes del equipo?

Sí que es verdad que soy de los jugadores que más llevo en el cub. Ahora están Illarramendi, Oyarzabal y Zurutuza, y hay que ayudarles a muerte. Pero si hay que llevar el brazalete, yo encantado. El año pasado lo pude llevar contra el Girona y estuve muy a gusto, fue un orgullo.

-Sin rodeos, ¿alguna vez ha tenido una oferta en firme del Athletic para ficharle?

(Sonríe) Sin rodeos, a día de hoy no.

-¿Se ve compatible jugando con Illarra de 4 por delante de la defensa?

Es una posición que me gusta, que ya jugué en ella en la selección y aquí algún partido, y es un puesto que me gusta y a la que creo que me puedo adaptar bien.

-¿Cuánto le pesó en su día que se le comparase con Xabi Alonso?

Un poco sí. Me hizo daño, porque era joven y se hablaba mucho de eso, y no era consciente de lo que podía repercutir. Igual hasta yo mismo llegué a pensar que estaba cerca de Xabi Alonso y no tenía nada que ver. Xabi está entre los tres mejores centrocampistas que ha dado el fútbol, era un referente mundial, y no tengo nada que ver. Es verdad que me fijaba mucho en él, pero nada más.

-La última de Europa, ¿hay plantilla para pelear por la Europa League o la Champions?

Está siendo una temporada extraña, y desde la llegada Imanol estamos teniendo unas sensaciones muy buenas, y eso es positivo. El fin de semana tuvimos un pequeño bache, pero vamos a Sevilla a por todas. Y por supuesto que veo que podemos luchar por todo, es verdad que tenemos alguna lesión ahora, pero hay una plantilla muy completa para compensarlo, así que tenemos esa mente puesta en ganar en Sevilla y seguir mirando hacia arriba.