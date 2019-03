Imanol no se fía de la crisis del Sevilla

Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, ha comparecido en Zubieta para hablar de la visita al Sevilla, partido para el que podrá contar con Januzaj, pero no con Diego Llorente, que finalmente sufre una “lesión de grado 2 en la inserción proximal de la musculatura isquiosural de su pierna derecha” y tendrá que estar alrededor de tres semanas de baja.

-Januzaj. “Que va a llegar si, quizá un poco justo porque está con ganas y está queriendo pero quiero esperar al entrenamiento de mañana. Luego está la baja De Diego Llorente, pero cuando ha jugado Le Normand lo ha hecho bien, esta Héctor y Aritz, hay variantes y espero elegir bien”.

-Sustituto de Eillian José. “Ellos no lo saben. Lo tengo pensado, pero les quiero mantener con la duda hasta el final. Tenemos alternativas, y en base del rival y de lo trabajado, decidiremos”.

-Sevilla en crisis. “Es complicado porque es evidente que ellos no pasan por su mejor momento, ayer acabaron con pitos y el equipo muy cansado. Pero cuando hay un equipo que tiene ultimátum hay veces que si el rival fuerza la situación puede que nos beneficie. Pero hay veces que la plantilla hace piña y les favorece. A ver si nosotros buscamos crear ese clima malo para ellos”.

-A hurgar en la herida. “Ellos irán a por nosotros y veremos si somos capaces de salir de esa presión porque si lo hacemos y les hacemos daño, a ellos les puede pesar la situación que tienen el público les puede echarse encima y les puede pesar. Pero para crear incertidumbre tenemos que crear ocasiones de gol y hacerles daño”.

-Muchas lesiones. “Desde mi posición es algo normal, así lo veo. Son situaciones que dan pie a que pueda haber lesiones, es parte del fútbol y del entrenamiento fuerte de competición. El porcentaje de lesiones no es tan elevado como para estar preocupados”.

-No está preocupado con la baja de Januzaj. @El día pasado hubo situaciones buenas de poder hacer cosas y generar ocasiones de gol. Y no estaba Januzaj. Pero no creo que estemos echemos tanta falta de su ausencia, hay otros jugadores que aportan cosas y tienen otras virtudes”.

-Tranquilidad con los lesionados. “Me preocupa porque están lesionados. No por echarles de menos. Igual es porque soy el entrenador, pero es que tengo la misma confianza en el resto de jugadores. Es que estoy sigue, con o sin lesiones”.

-Partido con sabor europeo. “Sí, pero también lo era el del Atlético, quizá lo sea más porque queda un partido menos. Porque pase lo que pase el siguiente en casa también será importante. Defendemos el escudo en todos los campos y ante todos los equipos. Son tres puntos importantes, pero como los de la semana pasada”.