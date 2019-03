Cientos de mujeres se concentran por la igualdad en Cuéllar

Desde primera hora de la mañana en Cuéllar se ha notado la participación primero de los estudiantes de los dos institutos y después del cientos de personas que han acudido a la Plaza Mayor de la localidad para participar en la convocatoria organizada por el colectivo feminista 8M de Cuéllar. El acto comenzaba con la lectura de un texto a cargo de la responsable de la unidad contra la Violencia de Genero en la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la cuellarana Maite Fuentetaja. "Aunque se infravalore nuestro trabajo, si nosotras paramos se para el siestema. Celebramos la alianza entre mujeres del mundo para defender nuestros derechos y no perder los ya conquistados, para ser dueñas de nuestros cuerpos, deseos y decisiones. Reivindicamos también nuestro derecho a la formación afectivo sexual que nos enseñe la integradion, la diversidad, sin miedos, sin complejos sin reducirnos a meros objetos y que no permita ni una agresión machista ni LGTBifobia".

Fuentetaja también se centraba en el papel de las mujeres en los ámbitos laborales y las diferencias existentes con los hombres. "Si el trabajo no remunerado que llevan a cabo las mujeres no se incluye en los modelos económicos nunca comprenderemos hasta que punto esa labor sin reconocimiento que merece estar relacionada con la pobreza y la desigualdad de genero. Nos encargamos de los cuidados imprescindibles para el bienestar y sostenibilidad de la sociedad sin que se tenga en cuenta nuestras necesidades o proyectos de vida. No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombre por el mismo trabajo por el solo hecho de ser mujere". Además apuntaba datos sobre las diferencias laborales entre ambos sexos: "Según la ONU las mujeres cobramos un 24% menos que los hombres y los sectores feminizados son los más precarios, existe un mayor numero de contratos a tiempo parcial, reducción de jornada y petición de más dias libres para ocuparnos de los cuidados en el caso de las mujeres. Ademas la tasa de paro de las mujeres supera en gran cantidad a la de los hombre, sin ir mas lejos en el caso de Segovia el 8% de los hombres está en paro frente al 18% de las mujeres", concluía.

Alumnos del IES Duque de Alburquerque se concentran a las puertas del instituto leyendo textos con motivo del 8M en Cuéllar / Radio Cuéllar

Otra de las participantes también incidía en la necesidad de educar en igualdad. "en la educación reside la calidad de una democracia. Es la etapa en la que construímos nuestras identidades sexuales y de género. Por eso desde el movimiento feminista exigimos el derecho a una educación pública, laica y feminista, llena de valores heteropatriarcales. Desde los primeros tramos educativos donde las profesoras somos mayoría hasta la universidad, necesitamos campañas de sensibilización en todos los ámbitos de la vida. Reclamamos un plan integral contra todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres incluidas la prostitución y los vientres de alquiler y dotarlas del presupuesto necesario". Así mismo destacaba la importancia de participar en movilizaciones como las que se están celebrando hoy y que esta tarde a las 20.00 horas volverá a realizarse en la plaza de Los Coches. "La sonorindad es nuestra arma, es la acción multitudinaria, la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8M es nuestra, internacional y reivindicativa. El movimiento feminista es la puesta en práctica del trabajo colectivo desde abajo, para construir a partir de lo que nos une, una fuerza transformadora. Hoy paramos todo teniendo claro que el patriarcado mata y matará a miles de mujeres en el mundo y las que continuamos vivas necesariamente tenemos que luchar por nuestros derechos". El manifiesto concluía con el grito: ¡Mujeres libres, en territorios libres!.

Posteriormente un amplio grupo de estudiantes de los dos institutos cuellaranos ha dado lectura a texto de denuncia relacionados con la sentencia y los magistrados de 'La Manada', han denunciado los vientres de alquiler y las situaciones de miedo que alguna vez han vivido cuando, de noche regresaban a sus casas, entre otras. Por último se ha recordado el esfuerzo que durante todo el año realizan las mujeres del colectivo feminista para organizar los actos que hoy se celebran en Cuéllar, han recordado que mañana sábado 9 de marzo, se inaugura en la biblioteca municipal Cronista Herrera de Cuéllar 'Grandes Mujeres Olvidadas', que muestra la historia de mujeres destacadas y que revolucionaron una época hasta el Siglo XV, así como una conferencia a cargo de Mercedes Gómez Blesa sobre 'El arte de cerrar el pico a las mujeres'. En la clausura Cristina Rosa Cubo hablará sobre 'La historia desconocida de las mujeres de Roma'.

Un grupo de jóvenes han instalado una mesa con cafés, infusiones y frutas en la concentración del 8M en la Plaza Mayor de Cuéllar / Radio Cuéllar

Un grupo de jóvenes ha atendido una pequeña mesa que ofrecía café, infusiones, fruta y bollos a los asistentes que después de la concentración se han acercado. La organización ha recordado el apoyo que el 8M están recibiendo de un grupo de hombres en el punto de cuidados que desde primera hora se ha situado en la Plaza Huerta Herrera, donde están atendiendo a los hijos de mujeres que están participando en esta jornada de huelga y ofreciendo el almuerzo, la comida y la cena a las mujeres. En un comunicado los hombres explican que son conscientes de sus privilegios y "el día 8M decidimos apoyar la huelga asumiendo las labores de cuidados que recaen en las mujeres a diario. Estas labores forman parte de trabajos considerados no productivos y sin embargo no remunerados, aunque sean esenciales para el sostenimiento de la vida. Debemos trabajar el resto del año por revertir esta desigualdad. Queremos hacer de los cuidados un ejercicio colectivo porque esa es la base de las acciones sociales y políticas", concluyen.

Cabe destacar que varias empresas y establecimientos de la localidad han secundado la convocatoria, acudiendo a la misma, parando en sus trabajos e incluso cerrando sus establemientos.