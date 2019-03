El valenciano que triunfa en Netflix

Víctor Santos (Valencia, 1977), tras iniciarse en el mundo del cómic en 1998, se ha convertido en uno de los autores españoles internacionales más prolíficos de los últimos años.

El autor de Polar que se emite en Netflix nos cuenta en Radio Valencia cómo ha cambiado su vida y cómo ha entrado en el mercado americano.

BIOGRAFIA

Tras sus primeros comics en el sello independiente 7 Monos, crea la serie que le daría a conocer en España: Los Reyes elfos, un comic de fantasía heroica basado en la mitología nórdica del que se publicaron nueve entregas y un integral. Otros de sus títulos en España son Pulp heroes, Protector, Aventuras en el Mundo Jung, Faeric gangs, Lone in heaven, Rashomon, Seppuku ...

Entre 2005 y 2006 realiza para Soleil la serie juvenil de creación propia para el mercado francés Young Ronins, tras lo que da el salto al mercado americano con novelas gráficas como Zombee y Demon Cleaner, escritas por Miles Gunter para Image y Antarctic press, y Filthy Rich con Brian Azzarello para DC comics. A partir de 2009 se convierte en el dibujante regular de la serie The Mice Templar, escrita por Bryan Glass y Mike Oeming y publicada por Image comics.

A la vez comienza a trabajar para la editorial estadounidense IDW, primero en la serie de Witch & Wizard, con Dara Naraghi adaptando los personajes del bestseller de James Patterson, y a continuación en Godzilla: Kingdom of Monsters, primero con guiones de Eric Powell y Tracy Marsh, y después con Jason Ciaramella. Con Boom! Studios ha ilustrado números de Golpe en la Pequeña China (con Fred Van Lente), Sleepy Hollow (con Eric Carrasco) y Evil Empire (con Max Bemis). Incluso escribió e ilustró una historia para la adaptación al cómic de la serie de animación Historias Corrientes.

Como guionista ha escrito tres antologías de Los Reyes Elfos, dos spin-offs de la serie y las novelas gráficas la Sangre de las valkirias y Ragnarök (dibujadas por Pere Pérez), Ezequiel Himes: Zombie Hunter (con Alberto Hernández) , Silhouette (con Jesús Alonso Iglesias) y recientemente Infinity:Outrage (con Kenny Ruiz), la adaptación al manga del famoso juego de miniaturas Infinity Corvus Belli.

Otros trabajos son cómics de superhéroes como la miniserie Furious con su compañero de fatigas en The Mice Templar, Bryan J.L. Glass, también con Dark Horse, y Black Market, escrita por Frank Barbiere para Boom! Studios.

Su trabajo más personal como autor completo es Polar (www.polarcomic.com), un proyecto online, que sirve como banco de pruebas en algunos de los temas del cómic que más le interesan, sobre todo narrativos y de composición de página. Sus tres temporadas han sido publicadas por Dark Horse como una trilogía de libros con los títulos Polar: Came from the cold (2013), Polar: Eye for an eye (2015) y Polar: No mercy for sister Maria (2016). Recientemente ha comenzado a serializar una nueva historia en esa misma página titulada Guts.

Sus últimos proyectos son la serie para Image comics Violent Love, de nuevo con Frank Barbiere, la novela gráfica Sukeban Turbo con Sylvain Runberg para Glenat (Francia) y la novela gráfica Bad Girls con la guionista Alex de Campi para el gigante editorial Simon & Schuster. Su obra Rashomon, una historia que mezcla género detectivesco y samurais producida inicialemnte en España, ha sido publicada por Dark Horse en una nueva edición de tapa dura en color.

Sus premios incluyen 6 galardones del Salón del Cómic de Barcelona, dos del Salón del Comic de Madrid. En 2014 ha sido nominado al prestigioso Premio Harvey por su labor en Polar: Came from the cold. Las páginas originales de Polar protagonizaron una exposición de gran éxito en la Galerie Glénat de París en 2016.

Además, Constantin films y Dark Horse Entertainment han unido fuerzas para llevar Polar a la gran pantalla en una producción de Netflix con las estrellas Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katherin Winnick y Matt Lucas y el galardonado director Jonas Ackerlund. Será estrenada en 2019.

También The Mice Templar está actualmente en desarrollo como proyecto de serie de animación para TV producido por Mike the Pike y Gaumont Animation.

Con sus trabajos en Filthy Rich y Witch & Wizard ha conseguido puestos de los más vendidos en la prestigiosa lista del New York Times.

Vive en Bilbao.