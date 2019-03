Movilización masiva en la manifestación del 8 de marzo de Valencia

Una multitudinaria manifestación llena las calles del centro de Valencia en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y para reivindicar el feminismo como "lo contrario de la ignorancia".

Miles de mujeres y hombres recorren desde las 18h de esta tarde las principales vías de la capital valenciana y abarrotan la calle Colón y la calle Xàtiva. La marcha continua hasta las Torres de Serranos.

Entre los cánticos que se han podido escuchar en la marcha se encuentran "No es no, lo demás es violación", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "Els carrers seran sempre nostres".

Las manifestantes llevan multitud de carteles con consignas feministas como "El patriarcado nos da patriarcadas", "Girls just wanna have fun-damental rights" (en referencia a la canción de Cyndi Lauper) y "Lo contrario al feminismo es ignorancia".

El manifiesto de la Comisión 8 de marzo, con el título 'Frente a la barbarie, lucha feminista', denuncia que los trabajos de cuidados están "invisibilizados y despreciados" y los quieren poner "en el centro" de la sociedad, además de exigir "corresponsabilidad en el hogar y los plenos derechos de ciudadanía, el derecho a cuidar y ser cuidadas".

Miles de personas han participado en la manifestación del Día de la Mujer en la ciudad de València / BIEL ALINO (EFE)

En la misma línea, rechaza las condiciones de "explotación y esclavitud" de las mujeres y defiende construir estrategias de consumo alternativas, que ayuden a crear "un mundo social y laboralmente más justo, más respetuoso con el medio ambiente y con la vida de las personas".

En este contexto, subraya las discriminaciones y violencias en el trabajo y denuncia que ser mujer es "la principal causa de pobreza"; la violencia patriarcal, mientras que la ley de extranjería, que es "racismo institucional". "A los que protagonizan esta ola reaccionaria y patriarcal, las mujeres respondemos con este tsunami feminista. ¡Ni un paso atrás en nuestros derechos!".

Presencia de políticos

En la manifestación participan diversos representantes políticos, entre ellos, casi todo el Consell; el alcalde, Joan Ribó, y representantes de partidos como Ciudadanos, Compromís, PSPV-PSOE, EUPV y Podemos.

Tras la pancarta del Gobierno valenciano con el lema 'Vull ser com', el president y la vicepresidenta, Ximo Puig y Mónica Oltra, han coincidido en que "el que no está" en la manifestación "se lo está perdiendo" y "tiene un grave problema". Puig ha defendido que es un día para "decir bien fuerte que no queremos un mundo desigual: Estamos aquí juntas y juntos para decir bien fuerte que la desigualdad afecta al corazón de la democracia".

Bajo el mismo prisma, Oltra ha destacado el 8 de Marzo de 2019 para reivindicar "un mundo igualitario, un mundo donde hombres y mujeres vivamos en relación de igualdad, tanto en el ámbito público como privado". "Queremos relaciones igualitarias a todos los niveles", ha enfatizado, y ha hecho hincapié en que "no hay ni una sola razón para no estar aquí: Las mujeres hemos dicho que sin nosotras el mundo se para".

Oltra y Puig se saludan a la salida de la marcha / EUROPA PRESS (Europa Press)

Un intenso 8 de marzo con paros y huelga

Desde primera hora de la mañana los piquetes multitudinarios recorrieron las calles de Valencia y las principales ciudades de la provincia para informar sobre los motivos de esta huelga que, según los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, ha sido mayoritaria especialmente en el sector público y las grandes empresas. Explican que el seguimiento es menor en las pequeñas y medianas empresas porque es donde existe mayor precariedad y vulnerabilidad. Por eso, como decía Arturo León, secretario general de Comisiones, no pararán hasta conseguir una ley de igualdad laboral, una reforma laboral profunda y que se cumplan los pactos de estado y valenciano contra la violencia machista.

En la factoría de Ford de Almussafes los paros de dos horas fueron masivos, también en la industria citrícola y en hospitales públicos, como La Fe, donde por ejemplo, el personal de limpieza pintó un mural inspirado en el libro infantil "El monstruo de colores" que se colocó en la zona de pediatría. En definitiva, otra jornada histórica para luchar por una igualdad real, un clamor social por la dignidad y la decencia según ha afirmado Ismael Sáez, secretario general de UGT.

También tuvo lugar la manifestación estudiantil que partió de la plaza del Ayuntamiento de Valencia y recorrió las principales calles del centro de la ciudad con mensajes como "Si nosotras paramos, se para el mundo" o "Yo soy mujer, cuál es tu superpoder".

La Universitat de València cifra el seguimiento de la huelga en el 85 por ciento del alumnado, la mitad de los docentes e investigadores y el 67 del resto de personal de las facultades. La Conselleria de Educación ha fijado el seguimiento por parte de las maestras y profesoras en un 20 por ciento en toda la Comunitat. Una cifra que contrasta con la ofrecida por los sindicatos, que aumentan el porcentaje hasta el 50 por cierto, la mitad prácticamente del personal docente.

Además, el pleno del Consell solo contó con la mitad de sus miembros, los consellers. Las conselleras secundaron la huelga.

Mascletà morada

El color morado ha destacado en este octavo día de mascletá disparada a las 14h por las piroténica Reyes Martí. Detalles de humo morado y también negro par recordar a las víctimas de violencia de género, incluso en el color que ha envuelto a los propios petardos antes de estallar.

En el balcón del ayuntamiento y en las miles de personas congregadas ha habido guiños en forma de pañuelos, camisetas e indumentaria morada con mensajes reivindicando este 8 de marzo. También la fallera mayor de Valencia y su corte han lucido un lazo de este color.

Y bajo el balcón se ha concentrado el Movimiento Intifalla en este caso con el mensaje de "Dones feministes i desobedientes!".

Las falleras mayores, Marina Civera (I) y Sara Larrazabal, durante la reivindicación en el balcón del Ayuntamiento momentos antes de que la pirotécnica Reyes Martí disparase la mascletà más "reivindicativa y combativa" de las Fallas, con un espectáculo de unos seis minutos de duración donde se han explosionado 140 kilos de masa pirotécnica / Juan Carlos Cárdenas (EFE)