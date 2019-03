Jornada para intentar reivindicarse

Restan prácticamente tres meses para que acabe la temporada y el Real Zaragoza ya ha perdido el gran objetivo. Mucho tiempo por delante de competición sin nada por lo que pelear, aunque deberá certificar cuanto antes la permanencia. A día de hoy tiene un colchón de siete puntos sobre el descenso.

Con este panorama, y mermado por las bajas, el Real Zaragoza se presenta en Los Cármenes. Allí le espera un Granada con la necesidad de ganar para mantenerse entre los candidatos al ascenso directo y, en el peor de los casos, a la promoción. Por eso, el equipo de Víctor Fernández tiene una buena oportunidad para reivindicarse y demostrar que puede mirar a los ojos a uno de los primeros clasificados, algo que no ha sido capaz de hacer en lo que llevamos de curso.

Para no perder la costumbre, Víctor ha estado pendiente de la enfermería hasta el último momento. Lasure y Álvaro no estarán en Granada por lesión, mientras Soro se lo pierde por la roja que vio en la última jornada. Por el contrario, Igbekeme si estará a disposición del entrenador, tras recuperarse de unas molestias. Guitián volverá al once en detrimento de Verdasca, así como Eguaras, tras sanción, para fortalecer la medular junto a Igbekeme y Javi Ros.

La alienación le sale casi sola a Víctor Fernández, que podría formar con: Cristian, en la portería; Benito, Guitián, Dorado y Nieto, en defensa; Eguaras, Javi Ros e Igbekeme, en la medular; Pombo y Aguire, de enganches; y Marc Gual, como referencia ofensiva

Carrusel

El Granada-Real Zaragoza lo podrán seguir desde las 17,30 en Carrusel Deportivo Aragón, a través de Ser+(98.6 FM), Radio Zaragoza (873 OM), www.radiozaragoza.es y dispositivos móviles.