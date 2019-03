El 8M inunda Gijón

Las mujeres han vuelto a tomar la calle para reivindicar la igualdad. Un año después de un 8M histórico, la plaza Mayor ha vuelto a ser escenario de concentraciones y de gritos.

Este 8 de marzo, que tiene cuatro ejes -consumo, cuidados, estudiantil y laboral- comenzaba la pasada medianoche con piquetes informativos en las tres grandes ciudades asturianas.

Las mujeres siguen insistiendo en la necesidad de acabar con la desigualdad aún imperante con los hombres. Hay muchos motivos para alzar la voz, dicen los colectivos feministas que se han concentrado frente al Ayuntamiento de Gijón.

Movimiento estudiantil

En paralelo varias decenas de estudiantes se han manifestado en la plaza del Parchís para protestar contra la "violencia machista", la "justicia patriarcal" y la "opresión capitalista".

Los participantes han recorrido alguna de las calles del centro de la ciudad al grito de "Se dice feminista, no feminazi", "No hay excusa para el que abusa", "No es un caso aislado, se llama patriarcado" y "No son muertes son asesinatos".

La concentración ha culminado frente al Ayuntamiento de Gijón. El broche de oro a la jornada tendrá lugar esta tarde. A las siete saldrá la manifestación de la plaza de toros El Bibio y finalizará en la plaza del Humedal.