Asturias grita en femenino

El centro de Gijón ha quedado prácticamente colapsado por la manifestación del 8M. Tras el éxito del 2018, este año el movimiento, lejos de venirse abajo, ha vuelto a abarrotar el recorrido de 2 kilómetros entre la plaza de toros del Bibio y la del Humedal. El feminismo ha querido exhibir su fuerza un nuevo 8 de marzo y la organización ha asegurado, al término de la marcha, que más de 100.000 personas han participado en la movilización. Una cifra que quintuplica el número de 2018, cuando se hablaba de 20.000.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora ha servido para reivindicar de la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar la violencia machista. A ello se ha sumado además el deseo de no retroceder en los derechos adquiridos. Una de las coordinadoras del 8M, Sara Combarros, cree que aún hay mucho trabajo por delante.

Con el color morado como protagonista, las consignas más repetidas han sido "Aquí estamos, nosotros no matamos" o "Aquí estamos, nosotros no violamos". La marcha no se ha querido olvidar de las mujeres asesinadas con un recuerdo para ellas. A la llegada a la plaza del Humedal, la música ha seguido presente antes de la lectura del manifiesto. "Asturies ye la tumba del machismo", ha sido otra de las frases escuchadas en el punto final de la manifestación.

La gran movilización ha servido para culminar los actos de la Huelga Feminista. Por la mañana el turno ha sido para las plazas de distintos puntos de la región donde mujeres y hombres de todas las edades también han gritado contra el patriarcado o en apoyo a la mujer violada por la Manada.