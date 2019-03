Tomás Fajardo, candidato del PSOE: "no soy socialista ni lo he sido nunca"

Tomás Fajardo, tránsfuga del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), -aunque él niega que sea tránsfuga-, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y ha explicado las razones por las que concurrirá en la lista del PSOE a las próximas elecciones. La razón principal es que se lo ha pedido Eva de Anta.

Entre otras cosas, ha reconocido que ni es socialista ni lo ha sido nunca, es independiente y en esa condición concurrirá en las listas del PSOE, en las que no aparece ningún otro concejal que actualmente gobierne con Eva de Anta. "No puedo decir que soy socialista porque no lo he sido nunca, no puedo decir que me acuesto de independiente y mañana me levanto socialista. Eso sería ridículo, no me veo yo en ese espejo", ha dicho Tomás Fajardo en SER Lanzarote.

"Me han propuesto ir en la lista y yo lo he aceptado, es una propuesta que me ha hecho el PSOE y yo he aceptado", explica Fajardo. "La petición es por el trabajo que uno ha desarrollado, me imagino, habrán mirado los perfiles y se han fijado en mí", añade Fajardo. Sobre el hecho de que sea tránfuga, ha negado la mayor. "Yo no soy tránsfuga, los tránsfugas son ellos (el PIL) que han vendido el partido", concluye. Escucha la entrevista completa a Tomás Fajardo en Hoy por Hoy Lanzarote aquí: