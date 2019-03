La huelga feminista aplaza el desalojo de una madre y sus dos hijos

La fecha no podía ser más significativa para desalojar a una mujer joven, madre de dos niños, de 8 y 12 años, y que según la plataforma de afectados por la hipoteca de Leganés (que había convocado una concentración a las puertas de la casa para evitar el lanzamiento) es el ejemplo paradigmático de la desigualdad y la pobreza que sufren, especialmente, las mujeres. Pero finalmente no se ha producido ese desalojo, precisamente, por la huelga feminista de este 8 de marzo.

Y aunque no ha sido un argumento judicial, ni siquiera humanitario o social, el lanzamiento no se ha llevado a cabo porque la comisión judicial estaba de huelga. De esta forma se aplaza sin fecha el desalojo, por lo que la plataforma seguirá en el juzgado número 2 de Fuenlabrada reclamando que se busque una alternativa habitacional y que, en todo caso, no se eche de su casa a la afectada, Laura, al menos hasta que sus niños terminen el colegio en verano.