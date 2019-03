López Garai: "Será un partido de muchas alternativas"

Después de, por fin, lograr su primera victoria a domicilio hace dos semanas en Almendralejo, el Numancia visita este domingo al Tenerife (18.00 h.) con la intención de sumar su segundo triunfo lejos de casa. Más aún tras el varapalo de la derrota ante el Sporting en Los Pajaritos, en un duelo en el que se empezó perdiendo a los 35”, un mal endémico de los rojillos, que han encajado 7 goles este curso en los primeros cinco minutos de uno u otro periodo.

Una asignatura pendiente, según López Garai. “Es nuestra realidad. Somos muy irregulares. Encajar goles al principio, encajar al final, cometer errores que nos penalizan mucho. Creo que hacemos muchas cosas bien, pero las que hacemos mal las hacemos tan mal que no nos da para ganar los partidos y estar mejor en puntuación. Es responsabilidad mía, trabajar más para que no pase esto, y hacer ver a los futbolistas la importancia de empezar bien los partidos y cerrarlos bien, porque se nos han escapado demasiados puntos”. La solución, fácil decirlo, pero ha de aplicarse. “Lo primero, es vital tener concentración. Que se puede hablar y trabajar, pero luego tienes que hacerlo en el campo, demostrarlo. El otro día nos volvió a suceder. Ocurre porque, primero, los jugadores estén más concentrados y, segundo, que yo penalice a los que no lo estén”, reconoce López Garai.

Instalado en la zona media de la tabla, en la llamada ‘tierra de nadie’, da la sensación de que no hay lucha clara, bien por el play-off o por evitar el descenso. Pero para el entrenador rojillo, “la motivación es evitar volver a meternos en problemas. Tenemos que pensar en ganar en Tenerife. Ya habrá tiempo de pensar si estamos en tierra de nadie.” La nota positiva, de cara a esta nueva salida, es haberse quitado el sambenito de no ganar fuera de Soria." En Almendralejo rompimos la tendencia negativa. A ver si en Tenerife le damos continuidad a esta inercia.” De cara al domingo, el técnico prevé “un partido de muchas alternativas. Es un buen equipo, hecho para estar arriba, y el peligro es que siempre en Tenerife convierten el partido en un correcalles. Tenemos que parar eso”.

Marc Mateu es la única baja soriana, por lesión, mientras que en el Tenerife, su técnico José Luis Oltra pierde al defensa Jorge Sáenz, por sanción, y no puede contar con Aitor Sanz y Camille, lesionados.