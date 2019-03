Periodistas de Castilla-La Mancha exigen un periodismo "digno y feminista"

Las mujeres periodistas de Castilla-La Mancha se han sumado este viernes a la huelga feminista con una concentración en Toledo con motivo del Día de la Mujer y han exigido un ejercicio del periodismo "digno y feminista".

En el manifiesto 'Las comunicadoras paramos', leído por seis periodistas -Francisca Bravo, Lidia Yanel, Cristina López Huertas, Aurora de Pablos, Cristina Copado y Carmen Herrero- en la concentración en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, han defendido además representaciones paritarias en los medios de comunicación.

En el documento, las comunicadoras de Castilla-La Mancha respaldan todos los puntos del manifiesto que hacen referencia a la lucha contra la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad, el acoso laboral y en redes, y la corresponsabilidad.

Entre las reivindicaciones dirigidas a los medios de comunicación, las periodistas han pedido que velen por la función social e incorporen de manera plena en su línea editorial los valores de "igualdad, equidad y libertad" de las personas.

Algo que, han continuado, implica un posicionamiento "contundente y comprometido" en las informaciones sobre cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, sobre todo en relación a las noticias sobre violencia y mercantilización de sus cuerpos.

En este sentido, han pedido "extremar el cuidado" en las noticias sobre violencia machista y poner el foco en el agresor y no en la víctima, además de no poner el contador a cero cada año en memoria de las víctimas.

De igual forma, las periodistas concentradas han exigido a los profesionales que "desmantelen los estereotipos y prejuicios" en las noticias y que haya paridad a la hora de dar voz a especialistas o en las firmas de los espacios de opinión.

"Ser inclusivo en el lenguaje, hasta que los estereotipos que se esconden en las palabras no nos hagan desaparecer, porque lo que no se nombra, no existe", han señalado.

El manifiesto también ha incluido exigencias para los gobiernos encaminadas a que haya certificados de igualdad para empresas de comunicación en las que se vele por un periodismo feminista, y delegadas de igualdad de género en todos los medios de comunicación, así como un observatorio de noticias machistas y formación universitaria especializada en periodismo feminista.

Seguimiento

El seguimiento de la huelga de 24 horas convocada con motivo del Día de la Mujer es medio en Castilla-La Mancha, con especial incidencia en el sector sanitario, con un seguimiento medio-alto.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han informado a Efe de que los datos del seguimiento de la huelga de 24 horas ha sido similar en todas las provincias de Castilla-La Mancha y que no se ha registrado ningún incidente.