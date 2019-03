El Elche rompe la racha del Cádiz

Se truncó la racha. El Elche rompe la racha de victorias del Cádiz que sumaba cuatro triunfos de forma consecutiva y que pese a perder en Alicante seguirá en puestos de promoción de ascenso. Los amarillos firmaron un mal encuentro en el que sólo tuvieron una ocasión de gol. Los jugadores no rindieron a buen nivel individual y Cervera no acertó en esta ocasión con los cambios. Los cadistas no aprovechan los tropiezos de los rivales directos en la lucha por el play off.

Arrancaba el partido con oportunidades para los amarillos. Una de las más claras llegó pronto, era el minuto cuatro de partido y un saque de esquina sacado por Manu Vallejo casi acaba con un gol del Cádiz. Kecojevic remataba de media volea y el portero local se lucía enviando la pelota a saque de esquina.

Los amarillos controlaban el paso de los minutos, pero después de una serie de saques de esquina de forma consecutivos, luego dejó de crear peligro en la portería de Edgar. El Elche empezaba a coger las riendas del juego y con el paso de los minutos se hacían con la bola y el control del partido.

La jugada del gol llegó tras una falta de David Querol y el centro lateral, tras un fallo en cadena acabó con el gol de Dani Calvo.

Los amarillos no fueron capaces de crear más ocasiones de peligro en la primera parte. A los de Cervera les faltaba robo en el centro y sin una de las principales virtudes de los amarillos y con un juego muy previsible en ataque, la remontada parecía imposible.

Los cadistas se marchaban al descanso perdiendo pero con un jugador más y el entrenador amarillo se la jugaba con un doble cambio. Cervera retiraba del terreno de juego a Correa y a Querol y daba entrada en el campo a Salvi y a Aketxe. Los cadistas buscaban cambiar el signo del partido y el entrenador agitaba al equipo desde el banquillo.

Tampoco encontraba el camino el equipo cadista y el entrenador daba entrada en el campo a Álex Fernández. Los amarillos tenían media hora de partido para tratar de empatar, pero las ocasiones de gol brillaron por su ausencia.

Al final, sin ocasiones en la segunda parte, con Kecojevic como delantero centro y con más posesión de pelota, pero sin inquietar la portería del rival y sin disparar entre los palos en la segunda parte. La buena noticia de la jornada es que los amarillos seguirán en puesto de play off de ascenso gracias a los tropiezos de los rivales directos.