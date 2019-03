Son of Pistons by Milo gana en el Circuito de Jerez

Como la traducción de su nombre en inglés indica, Fun Cup Race, es una prueba de automovilismo amateurs donde los pilotos (franceses en su mayoría, dado que se trata de un certamen galo) vienen a Jerez a pasar un fin de semana de diversión practicando el deporte que les gusta, el automovilismo. Y lo hacen sobre mecánicas similares, sencillas, nada tecnológicas, algo parecido a la otrora categoría de Legend Cars que hace unos años disputaba sus carreras a lo largo y ancho de muchos circuitos del mundo –incluido el nuestro-y de las que esta categoría procede, pero actualizadas, con mecánica Volkswagen en lugar de los motores de motos que portaban los Legends. En definitiva, un fin de semana de relax, practicando deporte en un circuito de prestigio y además, con un magnífico día de sol y agradable temperatura ¿Se puede pedir algo más?

Equipos de entre 2 y 6 pilotos de variopintas edades, desde jóvenes en la veintena hasta personal más maduro entre los cuarenta, cincuenta, y algunos, con más de sesenta años, repartidos entre 39 coches en pista, dispuestos a vivir esta competición de resistencia de forma inolvidable, aprovechando un trazado internacional como es Jerez al que llegan esta temporada como cita fuera del habitual calendario francés al igual que en temporadas anteriores recalaron en Abu Dhabi, Miami (USA) o Dubai.

Para ir conociendo el circuito, los participantes han contado en esta jornada de sábado con tres horas de entrenamientos matinales antes de dar inicio a la primera prueba del fin de semana que tenía lugar a continuación de 15 a 18 horas con salida lanzada. El equipo Allure Team 2 con un crono de 2.06.700 se hacía con la pole, seguido del team Socardenne By Milo (2.06.706) y Sons of Pistons by Milo, tercer mejor tiempo con 2.06.747.

La primera carrera del fin de semana, de tres horas de duración con cambios constantes de pilotos y repostajes en ese tiempo, lo que se traduce en mucha actividad en el pit-lane, era vencida por el equipo Sons of Pistons by Milo formado por cuatro pilotos y que dio un total de 77 vueltas, las mismas que el segundo clasificado el team Socardenne by Milo, también formado por cuatro pilotos, mientras en tercer lugar y por tanto copando el tercer peldaño del pódium, lo hacía el equipo Groupe Lemoine, en su caso formado por dos pilotos y también contabilizando al final de las tres horas un total de 77 vueltas.

El domingo tendrá lugar la carrera más larga con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.