La victoria de la confirmación tiene premio

El incipiente estado de bienestar de la Cultural puede convertirse en racha ganadora si el equipo leonés mantiene sus constantes y saca adelante un nuevo compromiso en el Reino de León donde partirá (18:00 horas), como de costumbre, con la indiscutible etiqueta de favorito. La tercera victoria consecutiva igualaría su tope ganador en este curso y, además, recortaría diferencias con alguno de los rivales que le preceden. Del At. Madrid B-Fuenlabrada quiere sacar rédito, siempre y cuando cumpla con su obligación.

Se respira aire fresco a orillas del Bernesga. Acompañan los resultados, la temperatura y el movimiento social, ejemplificado en la unión que diversas peñas han escenificado en las últimas horas para devolver al Reino el color y el calor perdidos. También el estado que transmiten los de Aira en las últimas dos jornadas y en cada sesión de trabajo. Del altísimo nivel del colectivo se espera una confirmación ante el siempre peligroso Valladolid B, que vendrá a por todas y con poco que perder.

Van los dos equipos de cara, sin nada que esconder. La Cultural ha encontrado un once estable y a él recurrirá el técnico berciano, a expensas de las sensaciones de Josep Señé, que arrastra molestias musculares desde hace diez días. No hay parte médico, el jugador ha completado las sesiones de final de semana, Aira cuenta con él, pero la palabra la tiene el futbolista. Si, como parece, no figura en la alineación, Antonio Martínez aspira a repetir entre los elegidos, aunque por escenario y rival Eneko Capilla tiene más opciones. El donostiarra desapareció de los planes de Aira cuando Señé estuvo listo y solo disputó 26 minutos en los cinco encuentros pasados. No se vislumbran más cambios por lo que, por ejemplo, Saúl le seguirá negando la titularidad a Borja San Emeterio, uno de los numerosos pesos pesados ahora sin espacio.

El filial vallisoletano es el rey del empate (12) y trata de reponerse del varapalo moral de los últimos dos encuentros en los que, ante el Castilla y el Unionistas, perdió puntos en el descuento, encajando incluso un gol del portero rival. Los de Miguel Rivera padecen lejos de los Anexos de Zorrilla (solo un triunfo), pero prometen batalla. "Nosotros vamos a competir con todo el descaro del mundo, con la idea de tener el balón, atacar, disfrutar de la posesión y no encerrarnos”, manifestó el técnico, que deberá buscar recambio para los sancionados Mario Robles y Waldo.

El prometedor defensa africano Salisú, el liderazgo en la medular de El Hacen, jugador en forma y la continuidad en la punta de Miguel de la Puente (disputó dos partidos con el primer equipo) dibujan una atractiva columna vertebral que completa Samuel cerrando las puertas a Guille Vallejo, portero de gran recuerdo en el culturalismo y que regresará al feudo leonés tras su participación en el ascenso. Hasta tres triunfos del Promesas en lo que va de siglo en el Reino, su talento y su consistencia (una derrota en seis jornadas) obligan a la Cultural a no levantar el pie del acelerador y hacer acopio de méritos para el premio final.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Palatsi; Saúl, Vázquez, Iván González, Jiménez; Yeray, Sergio Marcos, Capilla, Ortiz; Dioni y Aridane.

VALLADOLID B: Samuel; Raúl Navarro, Jaime, Salisu, Corral; Javi Pérez, Kike Pérez; Kuki Salzar, El Hacen, Casi; Miguel de la Puente.

ÁRBITRO: Del Río Lozano (Extremadura).