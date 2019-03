Pericay anuncia que no irá en ninguna lista a las elecciones de mayo

Tras conocerse el resultado de estas primarias que han dado la victoria a Marc Pérez-Ribas, el portavoz de Ciudadanos en Balears y diputado autonómico Xavier Pericay ha anunciado que no irá en ninguna de las listas para las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo en las islas.

Una decisión, la de no integrarse en ninguna lista, que califica de "lógica". Pericay ha dicho que seguirá en el partido porque tiene"responsabilidades". Además de portavoz, es miembro del comité ejecutivo nacional, como responsable de Educación, puestos ambos en los que continuará, aunque se pone "a disposición del partido" por si considera que puede ser útil "en otro sitio".

Sobre su derrota en las primarias, no la interpreta como una desautorización de su trabajo y agradece el apoyo recibido, aunque admite que le habría gustado ganar. Considera que la causa de no haber sido elegido no es determinante.

Xavier Pericay ha obtenido 139 votos, frente a los 155 de Marc Pérez-Ribas. Pericay ha dicho que participará en la campaña electoral en el papel que le asigne el partido.