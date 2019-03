Sara Fernández, candidata de C's al Ayuntamiento de Zaragoza

Sara Fernández Escuer será la candidata que encabece la lista de Ciudadanos a la alcaldía de Zaragoza en las elecciones municipales del 26 de mayo tras vencer en las primarias. Para el Ayuntamiento de Zaragoza se ha registrado un 67 % de participación, con el 62% de los votos a favor (220 votos). Se muestra "contenta y agradecida" por el "apoyo de mis compañeros".

Los últimos días han sido intensos, en una semana de campaña entre los militantes porque "intentas llegar al máximo número de compañeros posibles, presencialmente, por redes... se intensifica el trabajo pero lo he hecho muy a gusto".

De su candidatura destaca "el trabajo realizado durante los últimos 4 años, que no podemos obviar que ya tenemos una primera experiencia en esta institución" y "una vez que hemos demostrado que hemos cambiado la forma de hacer oposición, que ha sido útil y constructiva, en positivo, ahora estamos preparados para gobernar". Por eso, "lo que queremos es luchar por una Zaragoza que ocupe el puesto que le corresponde".

Fernández se muestra optimista a la hora de concurrir a las urnas por los datos que arrojan las encuestas: "En un principio vamos a crecer". Así, "vamos a tener que incorporar a gente que no estaba en las instituciones, talento interno y externo al partido" pero "tampoco damos la espalda a toda la experiencia y al trabajo de los últimos 4 años" en la plaza del Pilar. Todavía no han empezado a confeccionar la lista pero este proceso "hay que activarlo cuanto antes; no hay fechas todavía".

Cabeza de lista al Congreso

Rodrigo Gómez será el candidato que volverá a encabezar la lista del partido naranja en las elecciones generales del próximo 28 de abril, tras ganar este sábado las primarias. El secretario de Organización de Cs Aragón, Ramiro Domínguez, ha confirmado que Gómez se ha impuesto en las primarias del partido, en las que se ha registrado un 56 % de participación, con el 62 % de los votos a su favor (249 votos).