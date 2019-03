EE.UU. pretende incrementar la fuerza naval del Escudo Antimisiles en la base de Rota

El general norteamericano M. Scaparrotti, comandante del Mando Aliado de Operaciones de la OTAN, ha declarado ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense que considera necesaria la ampliación de las dotaciones en aguas del continente europeo. Scaparrotti defendió la conveniencia de dotar con dos destructores más el control del Mediterráneo y la incorporación de in portaaviones adicional en el Atlántico Norte.

En la actualidad, la OTAN cuenta con cuatro destructores norteamericanos de la clase Arleigh Burke desplazados de manera permanente a la base de Rota como parte del escudo antimisiles de la alianza - el 'US Cook', el 'US Ross', el 'US Porter' y el 'US Carney’- unidades que han venido desarrollando en los últimos años numerosas operaciones de control y apoyo en el Mediterráneo

El alto cargo justificó la petición en la conveniencia de que la Alianza Atlántica aumente su “capacidad de disuasión” frente a Rusia y sus aliados.

La demanda fue defendida en el curso de una sesión en el senado de EE. UU., primero en una intervención pública y luego a preguntas de los senadores en una reunión a puerta cerrada, según coinciden en señalar ‘USNI News’, ‘Military.com’ y ‘Stars and Stripes’.

Scaparrotti detalló en su intervención que “he pedido que dos destructores de la clase ‘Arleigh Burke’, equipados con el sistema de defensa de misiles AEGIS, se sumen a los cuatro que ya se encuentran desplegados en la Base Naval de Rota, en España” porque "todavía no me siento cómodo con la postura disuasoria que tenemos en Europa”.

La incorporación de nuevas unidades a la base de Rota requiere de una nueva actualización del convenio bilateral en materia de Defensa con España, que ya fue ampliado en 2013 para permitir el estacionamiento permanente de los cuatro destructores del escudo antimisiles, sus dotaciones y sus equipos administrativos en Rota. Así mismo, exigirá un aumento de la financiación norteamericana para el mantenimiento de sus fuerzas navales en el espacio europeo. En los próximos días se hará público el proyecto de Presupuestos del Pentágono para 2020.