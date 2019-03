Un Elche con orgullo y pundonor tumba al Cádiz con un golazo de Dani Calvo

El Elche C.F. de Pacheta ha logrado una victoria con mucho mérito y con sabor a permanencia ante un Cádiz C.F. de Álvaro Cervera que llegaba lanzado con 4 victorias seguidas. Los diez mil aficionados que acudieron al Martínez Valero vibraron con su equipo y no dejaron de apoyar a un Elche que se impuso con un gol de delantero que firmó el central Dani Calvo tras una falta lateral botada por Álexander González.

El Cádiz comenzó muy bien y el portero franjiverde Edgar Badía realizó una gran parada en el minuto 4 en un remate a quemarropa del central Kecojevic a la salida de un córner. En el 10 un lanzamiento desde la frontal de Darwin Machis lo atrapó también con seguridad el meta Badía. El Elche fue nivelando de manera paulatina el choque y en el minuto 32 una falta lanzada por Alexánder la remató por toda la escuadra Dani Calvo para firmar el 1-0 que a la postre fue definitivo. Un gran gol del central cedido por el Numancia.

Sin embargo, este Elche tiene que pelear como un león para conseguir los puntos. Y le tocó sufrir durante más de una hora por la expulsión de Juan Cruz en el minuto 39. El colegiado toledano, adscrito al colegio riojano, César Soto Grado le mostró cartulina roja directa por una dura entrada sobre Róber Correa. El guión del encuentro cambió radicalmente, pero el conjunto franjiverde tuvo una actitud encomiable con el extraordinario empuje de su afición y se alzó justamente con la victoria.

Pacheta sustituyó antes del descanso al delantero Carlos Castro por el central Néyder Lozano. Un movimiento con el que consiguió ajustar mejor a un Elche que en la segunda mitad defendió con orden y contundencia su ventaja. El Cádiz demostró que es un equipo mucho más letal con espacios y no supo meterle mano a su rival. Un remate de Álex Fernandez, solo, que envió fuera, otro de Edu Ramos que atrapó Edgar Badía y un lanzamiento de Manu Vallejo fueron las únicas ocasiones gaditanas en la segunda parte.

Fue un Elche que emocionó a su gente con orgullo, pundonor y raza competitiva. Los ilicitanos, que van a más, ya suman 36 puntos y tienen encauzada la permanencia en la categoría de plata a falta de 13 jornadas salvo una hecatombe. El técnico franjiverde, Pacheta, comentó tras el partido que "el equipo sigue dando la cara y cada vez somos mejores. Sin duda, son tres puntazos gracias al compromiso y a la concentración de todos. Y nuestra afición ha sido clave en esta victoria. Hoy he oído rugir al Martínez Valero. Les necesitábamos más que nunca y han estado fantásticos".

Con relación a la expulsión de Juan Cruz con roja directa, Pacheta ha dicho que "tengo que verla, pero me comentan que es una entrada muy dura. Por tanto, es una interpretación del árbitro y si es roja es así. Me consta que es una entrada dura y si hay contacto no sería recurrible. Y dicho esto, lo que no tiene lógica es que a nuestro delantero Yacine Qasmi no le quitaran la segunda amarilla que vio en Mallorca. En las imágenes se aprecia con claridad que no finge una caída en el área porque le agarran. Eso sí que es una injusticia y así lo manifiesto".