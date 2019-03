Yolanda Díaz: "Hago un llamamiento a Luís Villares: que diga claramente si quiere la unidad con nosotros o no"

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, lanzó un "llamamiento" al líder de la formación, Luís Villares. "Que diga claramente si quiere la unidad popular con nosotros o no". Ese "nosotros" incluye a Podemos, Esquerda Unida y Anova, las fuerzas críticas con la cúpula del partido instrumental creado para las elecciones autonómicas. "Soy consciente de que está habiendo reuniones con él pero, también, lo que se me hace llegar es que Villares, por lo de ahora, no quiere acercamientos".

El viernes finaliza el plazo para la presentación de las candidaturas a las elecciones generales del 28M y Díaz se muestra "optimista" porque "no hay disculpa" para no cerrar una única lista. "Nos debemos a la gente y nadie en Galicia entendería" que no llegasen a un acuerdo pese a "las pocas diferencias que tenemos", aseguró en una entrevista en la Cadena SER. "Escuchemos las encuestas: todas coinciden en que se observa a los políticos y dirigentes como un obstáculo, como un problema".

diez meses "complicados" L.P. "Complicados". Así ve la diputada los casi diez meses de gobierno de Pedro Sánchez. "Lo único de lo que está presumiendo es del acuerdo presupuestario que alconzó con nosotros, pero la única medida concreta que se ha materlializado es la subida del salario mínimo interprofesional". Díaz asegura sentir "mucha tristeza" porque la ministra de Industria "deje tirados" a los trabajdores de Alcoa A Coruña o los de Isowat. "Me gustaría que en uno de esos 'viernes sociales', como los llaman, rescatasen" a estas empresas. Por eso, considera que hay mucho "de campaña electoral" en la acción de gobierno del PSOE, pero se queda con algo. "El hecho de sacar adelante este acuerdo presupuestario, aunque no se materializase, permite reflejar que hay políticas que pueden ser diferentes".

"Sumemos", repitió una y otra vez, una condición sin la que tampoco "se podrá quitar de las instituciones gallegas al PP". "No pienso lo mismo que Antón Gómez Reino, ni que Martiño Noriega ni que Antón Sánchez ni que Eva Solla, pero eso es estupendo. Somos diversas, plurales, representamos a una Galicia nueva, que tiene que ser feminista, que tiene que tener alegría y vertebrar la esperanza. Bueno, pues para eso hay que sumar".

Con o sin el partido instrumental, Díaz tiene "claro" que en Galicia "va a haber unidad popular como en 2015 y 2016", una unidad que "queremos ensanchar" incluyendo a las mareas municipalistas y a la formación que lidera Villares. La diputada hizo balance de la trayectoria del espacion nacido de la creación en 2012 de AGE como coalición, de la que incluso Pablo Iglesias "bebe". "Después surge el partido que, en teoría, era un espacio de confluencia común y que Villares se empeñó en convertir en una vieja herramienta política".

8M "IMPARABLE" L.P. La movilización del 8M demuestra, para Yolanda Díaz, que el "cambio histórico" es "imparable" y que las mujeres "no vamos a dar un paso atrás". "Derrotamos a Gallardón -y su intento de reforma de la ley del aborto-, a las políticas del PP y vamos a derrotar a ese trifachito que quiere vulnerar los derechos de la mitad de la población". Para ella, la "brutal agresión" que sufren las mujeres es una "cuestión de Estado" que resume en datos como el 24% de la brecha salarial o el 39% de la que existe en las pensiones. Por eso, aunque cree "que no hay que hacer partidismo", las "propuestas políticas" y las "cosas gruesas que se dicen respecto a nosotras mismas" hablan de "proyectos políticos que tienen que estar derrotados socialmente". Y sobre el cartel del retorno de Pablo Iglesias, admitió que fue "un auténtico error", algo en lo que está "de acuerdo" con el líder de Podemos, "que tardó un minuto en decir por redes sociales que había que rectificarlo".

"Nosotros respetamos ese partido y como lo respetamos queremos que se sume, teniendo diferencias evidentes, pero creemos que para derrotar mañana a Feijóo imprescindible ir unidas". Asegura que le "consta" la preocupación por el resultado de este proceso "en otros actores de la oposicion gallega".

Si la ruptura se materializa, tendría consecuencias en el grupo parlamentario. "Si no hay suma y lo que hay es resta, tenemos un problema". Díaz recuerda que Villares cuenta con el apoyo de cuatro diputados en O Hórreo mientras que la coalición Podemos-Anova-Esquerda Unida suma diez. "Es fácil prever lo que puede pasar y lo digo con bastante tristeza; creo que hay que tener audacia y altura de miras. Nadie lo entendería".

"ESTA SEMANA DECIDO MI FUTURO"

Yolanda Díaz decidirá esta semana cuál es su futuro politico. "No es fácil y lo digo con franqueza; creo que hice un trabajo colectivamente relevante en el Congreso. Fui muy feliz porque tuve la posibilidad de hacer leyes muy importantes, pioneras, como la Ley de Igualdad Retributiva. Estoy muy orgullosa, pero estar en Madrid con una hija que esta semana cumple 7 años es muy complicado".

Admite que podría "perfectamente" dejar la primera línea política. "Creo que la política se hace desde muchos sitios. La hacía antes desde el colegio de abogados, la hice siempre, nací en una casa polítcia y creo que la política debemos hacerla los ciudadanos desde cualquier punto de vista". Insiste en que la decisión aún no está tomada pero que hay un "factor personal que pesa mucho". "Cada día se me hace más complicado estar en Madrid y llevo mal no poder estar con mi hija".

LAS ELECCIONES, AL SPRINT

Díaz admite la "decepción" de parte del electorado rupturista y tiene clara la causa: "lo que nos piden es unidad". De las encuestas, que anuncian una bajada de Unidos Podemos, se queda con "dos cosas". "Que los políticos somos un problema y que las preocupaciones de la gente son las mismas que antes de la crisis: el desempleo, la situación económica y las pensiones". Eso es "lo que nos tiene que guiar".

A esto añade otra conclusión, a la que se suma: "La partida se va a jugar y decidir en los últimos 100 metros". La foto fija indica que habrá "dos grandes bloques". Uno, "el de la España de la gente el de la Galicia del futuro"; el otro, el bloque "del inmovilismo, la España negra y la regresión".

El resultado "se va a decidir en la última semana". "El partido no está ganado, salimos a disputarlo bien, creo que hay muchísimo juego y lo que va a pasar es apasionante".