Pecados capitales

El Obradoiro pagó con la derrota el no estar bien en dos de los básicos de los que siempre habla Moncho Fernández sobre cualquier paritdo: rebote y acierto en el lanzamiento. El rebote ofensivo concedió al Manresa 16 puntos, y el desacierto en el triple, con 7 de 27 intentos, impidió al Obradoiro neutralizar el acierto de Fisher primero, y Toolson después, en un duelo de todos modos, igualado y que pudo ir a la prórroga.

Ben Simons tuvo el tiro para forzar la prórroga, pero pareció no elegir ni el mejor momento ni la mejor situación para hacer ese último tiro. La mirada de Moncho Fernández hacia al alero americano tras sonar la bocina, así pareció atestiguarlo.

En los primeros minutos el BAXI Manresa marcó un ritmo alto que le favoreció. Los triples de Fisher y Tomislav Zubcic daban ventaja a los locales (15-9, min. 5). Monbus Obradoiro intentaba acercarse pero los catalanes seguían mandando y Erik Murphy también la clavaba de tres (20-14, min. 8). Los tiros libres acercaron al final del cuarto a los gallegos (20-18, min. 10).

El segundo cuarto arrancó con un triple de Álvaro Muñoz, a lo que Pepe Pozas respondió rápidamente con dos triples más (el último, un espectacular tiro al límite de la posesión) y adelantaba por primera vez en el marcador a Monbus Obradoiro (25-26, min. 13). El conjunto santiagués no le perdía la cara a la presión de la grada ni al buen juego manresano, que requería de la máxima atención en cada jugada.

La igualdad se mantenía y ahora eran los puntos de Toolson y un triple de Zubcic los que ponían por delante al BAXI Manresa (34-33, min. 17). Una canasta de Pere Tomàs puso el 37-37 en el marcador para ir al descanso.

A la vuelta, Albert Sàbat clavaba el triple y Vladimir Brodziansky anotaba con mate y daba cinco puntos de ventaja a los gallegos (39-44, min. 24). Cinco puntos consecutivos de Tomàs volvían a adelantar a los locales (48-46, min. 26). Las alternativas en el marcador continuaban. Un triple de Kostas Vasiliadis al final del cuarto daba un golpe de efecto (55-56, min. 30). Gabriel Lundberg fallaba dos tiros libres y dejaba a Monbus Obradorio por delante en el marcador.

En el último cuarto, Muñoz y Zubcic encadenaban triples y volvían a igualar el marcador (61-61, min. 34). El BAXI Manresa se mantenía a base de tiros libres (65-68, min. 36). Vasiliadis, también de tiro libre, ampliaba la diferencia (65-68, min. 37).

Los catalanes no perdían la fe, el Obradoiro acumulaba fallos en el tiro (hasta cuatro consecutivos en un mismo ataque) y el BAXI Manresa conseguía un parcial de 7-0 que culminaba con un triple de Tolsoon (72-68, min. 38).

Fisher anotaba, Nick Spires cometía falta y el base local no fallaba el tiro adicional (75-70, min. 39).

Vasiliadis volvía a anotar de tiro libre (75-72, min. 39). Toolson recuperaba la pelota y descartaba el contraataque rápido. El BAXI Manresa dejó pasar el tiempo pero no anotó y perdió el balón. Moncho Fernández pedía tiempo muerto a falta de 9 segundos, Simons falló el triple que pudo forzar la prórroga y Muñoz capturó el rebote para no dar más opciones a Monbus Obradorio. Pese a los pecados capitales del rebotet y el desacierto en el triple, el Obra estuvo a gran altura en todo lo demás, y por ahí no se le puede hacer ningún reproche al equipo santiagués.

75 - BAXI Manresa (20+17+18+20): Fisher (11), Toolson (12), Tomàs (12), Zubcic (13), Lalanne (12) -cinco inicial- Sakho (-), Murphy (5), Lundberg (2), Gintvainis (-), Muñoz (8) y Sima (-).

72 - Monbus Obradoiro (18+19+19+16): Sàbat (6), Obst (-), Llovet (18), Simons (8), Brodziansky (8), -cinco inicial-, Hlinason (6), Singler (8), Vasileiadis (10), Pozas (6), Spires (-) y Navarro (2).

Árbitros: Calatrava, Serrano y Baena, que eliminaron por cinco faltas a Vladimir Brodziansky (min. 37).

Incidencias: partido de la duodécima jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón del Nou Congost ante 4.550 espectadores.