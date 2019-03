Reconocimiento a Radio Jódar SER por promover valores de Igualdad

El acto tuvo lugar en el marco de las actividades organizadas, por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Jódar, a través del ‘Centro Municipal de Información a la Mujer’ (CMIM), en colaboración con las asociaciones de mujeres de la ciudad, con motivo del ‘Día Internacional de la Mujer’.

Actividades que se viene desarrollando desde el pasado mes de febrero y que tendrán continuidad hasta el mes de mayo, con la participación del Club de Running local en la IX Carrera de la mujer en Madrid.

Por la mañana, tenía lugar la Concentración-Manifestación, organizada por las Asociaciones de Mujeres Elaia, Yenay, del Folklore Andaluz y el Taller de Running, la participación casi 200 personas, mayoría de mujeres, aunque también algunos hombres, entre ellos alguno representantes de la corporación municipal, alcalde y concejales. Con lectura del manifiesto conjunto, “… El 8 de marzo de 2.018, millones de mujeres, en todo el mundo, salimos a las calles, para denunciar las condiciones de vida de todas las mujeres del planeta. Mujeres de todas las edades, desde las más jóvenes a las más ancianas. Tenemos conciencia, unimos nuestras voces contra la desigualdad y el miedo, como un canto de esperanza que recorrió todo el país. Demostramos que si nos paramos nosotras, se para el mundo. Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres, para defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo, la que consiguió grandes victorias para todas nosotras, y nos trajo derechos que poseemos hoy. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente, queda mucho por hacer. Y nosotras debemos de seguir luchando. Nuestras vidas siguen marcadas por la desigualdad, por la violencia machista, por la precariedad en nuestros empleos, por el racismo, por la no corresponsabilidad, ni de los hombres ni del estado… La sonoridad es nuestra arma, es la acción de muchas mujeres unidas la que nos permite ir avanzando. Nuestra identidad, como mujeres, es múltiple. Somos diversas, vivimos en pueblos y ciudades, trabajamos en el ámbito laboral y en el familiar, cuidando a todos los que tenemos cerca. Somos payas, gitanas, migradas. Nuestras edades son todas. Somos la que no están, las asesinadas, somos todas. Juntas hoy queremos gritar: ‘Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Queremos una sociedad libre de violencia contra mujeres y niñas. Basta de violencia machista, cotidiana e invisible, que vivimos las mujeres sea cual sea nuestra edad y condición. Queremos poder movernos en libertad, por todos los espacios y a todas las horas… Basta ya de desprecio por nuestras orientaciones e identidades sexuales. Denunciamos la fobia social, institucional y laboral, que sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas. Basta ya de discriminación salarial, por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y acoso sexual en el ámbito laboral. Denunciamos los techos de cristal y la precariedad laboral, temporalidad, incertidumbre y bajos salarios, jornadas parciales no deseadas. Exigimos que el embarazo o los cuidados no puedan ser causa de despido, ni de marginación laboral. Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza, y exigimos las pensiones que nos hemos ganado a lo largo de nuestras vidas. No más pensiones de miseria, que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez… Basta, de no valorar el trabajo doméstico y de los cuidados que hacemos las mujeres, y que es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Reivindicamos que este tipo de trabajo sea reconocido como un bien social de primer orden y exigimos el reparto de las tareas domésticas. Basta de ser utilizadas como reclamo publicitario. Exigimos ser protagonistas de nosotras mismas, de la vida, del trabajo, de la salud y de nuestros cuerpos, de ningún tipo de presión estética. Y, además de todas estas denuncias y reivindicaciones a las administraciones y espacios de poder, queremos llamar la atención de todas nosotras, a los hombres que nos acompañan en esta lucha, para hacernos conscientes, para convencernos de que somos nosotras y nosotros los que tenemos sembrar la semilla de la igualdad y en respeto en nuestras casas, en nuestros trabajos y en la escuela, en todos y cada uno de los grupos en los que nos movemos. Hoy 8 de Marzo, la lucha por la igualdad no se acaba. Seguimos hasta conseguir el mundo que queremos”.

La concentración se completaba con la interpretación de un tema, a cargo de la joven galduriense María Isabel Hidalgo, con letra alusiva a la situación de las mujeres.

Ya por la tarde tenía lugar el acto institucional, en el que cada año se reconoce a personas o colectivos que promueven valores de igualdad. En este caso la entidad elegida fue esta emisora, Radio Jódar SER, según explicaban las técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), Julia García y Maribel Navarro, “El Consejo Sectorial de Igualdad y Conciliación de nuestra localidad, a propuesta de la Concejalía de Igualdad, ha decidido reconocer a Radio Jódar Cadena SER como institución privada que promueve valores de igualdad. Radio Jódar, medio de comunicación local, siempre ha estado y sigue estando disponible para informar de todos los eventos de igualdad realizados en la localidad, y también, ha colaborado, con iniciativas propias, para participar en las campañas publicitarias que se realizan con motivo del 8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer), 25 de Noviembre (Día Internacional Contra la Violencia de Género), campañas de ‘Juguete no sexista, no bélico’ y en cuantas, otras, le hemos sugerido… Muchas gracias por vuestra labor, transmitiendo, a través de las ondas, mensajes que han contribuido a hacer de Jódar una sociedad más igualitaria y tolerante.”.

El acto contaba con la presencia de los concejales de Agricultura y Empleo, Juan Caballero Mengibar, concejala de participación Ciudadana, Vicky García Raya, concejal de Obras, José Luis Latorre Navarrete, portavoz del grupo Popular, Juan Ruiz Raez, concejal no adscrito, Juan López Blanco.

A continuación se proyectaban dos vídeos elaborados por las asociaciones de mujeres ‘Elaia’ y ‘Yenai’ y se representaba la obra de teatro ‘Mujeres que cuentan’, a cargo del Taller Municipal de Teatro ‘No dejes de Soñar’ dirigido por María Peñas, obra que tuvo una segunda representación el sábado, con la entrega de los premios del Concurso de carteles.

En cualquier caso, las actividades tendrán su continuidad el próximo domingo, 17 de marzo, con la IV Carrera:Marcha por la Igualdad (no competitiva).

El 21 de marzo: Ginkana Co-educativa en los centros educativos.

22 de marzo, representación de la obra de teatro ‘Despertando a la Princesa’, a cargo del grupo de alumnas/os de 1º del Ciclo Formativo de Grado Medio ‘Atención a personas en situación de Dependencia’ del IES ‘Juan López Morillas’. A las10 de la mañana en el Salón de Actos del Centro, representación gratuita y abierta al todo el público en general.

Día 25 de marzo, a las 10 de la mañana en el propio centro, ‘Tertulia Dialógica Intergeneracional’ con participación de alumnas/os y socios/as del Centro de participación Activa de Personas Mayores de Jódar.

La programación se completará el 12 de mayo con la participación del Club de Running local en la IX Carrera de la mujer en Madrid.

Discurso de agradecimiento

Reproducimos el discurso de agradecimiento, íntegro, del director de la emisora, Antonio Plaza:

Radio Jódar SER: 28 AÑOS DE RADIO, de información, entretenimiento, compromiso y servicio público.

Antes que nada, agradecer a quién se le ocurriera este reconocimiento, supongo esa decisión, Maribel. Julia, María Isabel, desde el CIM y la propia concejala de Igualdad María Teresa García, tras casi 28 años, y aceptación en la Comisión de Igualdad.

Radio Jódar SER nació un 21 de marzo de 1.991, concretamente a las 6 de la tarde y 21 minutos, sonaba el Fandango de Jódar, “Si alguna vez vas por Jódar, no equivoques el camino… Para renovar las ilusiones cada día, confirmando el carácter abierto y amigo de las gentes de Jódar…”.

Radio Jodar que desde el primer momento, incluso estaba en mi imaginación no tenía otro objetivo de visualizar todos los valores de un pueblo, una ciudad, Jódar, que siempre ha sido maltratado por todos los medios de comunicación, dando siempre una imagen distorsionada e irreal.

Toda aquella persona que ha tenido algo que decir siempre ha tenido nuestros micrófonos a su disposición, para dar a conocer cualquier tipo de iniciativa, proyecto, idea e incluso cualquier situación de marginación e injusticia.

Con una especial implicación con el tejido asociativo de nuestra ciudad, convencidos de que son, las asociaciones y colectivos, instrumentos imprescindibles para articular y dinamizar la vida social de Jódar.

Hemos pasado de la calle Lope de Vega, por aquel entonces con los discos de vinilo, cd’s e incluso cintas de cassette a nuestras actuales y modernas instalaciones, en la calle José Beltrán, apenas unos metros más abajo. Totalmente informatizadas, que nos permiten un trabajo más ágil e inmediato, sin tener que envidiar, en nada, a las emisoras más importantes de la provincia.

Así por ejemplo, no quiero dejara pasar la oportunidad, de mencionar y hacer visibles los programas, en nuestra emisora fruto de colaboración con distintas asociaciones, que le dan el contenido más variado a nuestra programación.

- Un día en el recuerdo, que realizan José Antonio Justicia y Ginesa Blanco, que llevan ya casi 27 años, que se emite los martes en la sobremesa.

- Centro de Salud en la SER, con Antonia y José Andrés Godoy, los lunes.

- Bien SER y Bienestar, que presenta María Mengíbar, y se emite los miércoles.

Los jueves, el primero y tercero de cada mes, presentado por Mª Lourdes Arenas, Mª Carmen Sánchez y Luisa Gómez, del CPAPM de Jódar, Palabras Mayores.

- Los Viernes, en colaboración con la Peña Cultural Flamenca de Jódar, presentado por Tomás García, Flameno en Radio Jódar SER.

No quiero dejar de mencionar otros programas que se han realizado a lo largo de nuestra historia, como son: ‘Estación de Penitencia’, sobre la Semana Santa de Jódar, ‘Acebuche’, con la Asociación Ecologista Guardabosques y uno de los primeros, ‘Haciendo Historia’ con la Asociación Cultural Saudar, con el amigo Ildefonso Alcalá y Manolo López Pegalajar, e incluso programa de rock, con José Carlos, Hidalgo, también hemos tenido programas de Psicología, además de entrevistas a cualquier asociación o colectivo que ha llamado a nuestra puerta …

Esto hace que el equipo de Radio Jódar no se quede en mi persona o en la persona de mi compañero y socio Javier López. También desde un día como hoy, hace 2 años se incorporó con un programa propio, de 10 a 12 de la mañana Isabel Ruiz.

Y otras personas que también participaron en los primeros años, como Manolo Medina, Luisa Mula, Josefina Cano, Juana Mary Beltrán y María José Reverte.

Y aunque lo deje para el final, no es el último, sino que fue el primero en creer y confiar en el proyecto de esta Radio, nuestro amigo José Enrique Ruiz Cejudo, el del Central, ahí al ladito, participando y creando programas como el del Motor y Hora Veintitantas.

También, como ejemplo claro, la permanente colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, con todas las campaña para las que nos han reclamado.

El cualquier caso tampoco puedo dejar de dedicar unas palabras, al motivo que esta tarde nos ha reunido hoy aquí, el Día Internacional de las Mujeres, para ello me voy a permitir suscribir con todas y todos ustedes una palabras de una persona, que también ha estado presente en nuestra programación, como es Iñaki Gabilondo, que en su comentario de ayer decía:

“En España hay más mujeres que hombres, es decir, las mujeres son la mayoría.

Que en una democracia la mayoría tenga que luchar para optar a los mismos derechos que tiene la minoría ya revela una anomalía funcional grave, que una democracia tiene la obligación de corregir.

Nada hay más absurdo que acusar de supremacista a quien combate el supremacismo de esa minoría.

Sin darle más vueltas, solo por simple lógica democrática, todos, mujeres y hombres, tendríamos que sentirnos vinculados a una jornada reivindicativa como la de HOY,

porque sigue habiendo una agenda muy amplia de asuntos pendientes, porque se están incumpliendo compromisos muy serios sobre igualdad, porque soplan vientos que amenazan con reflujos importantes en temas tan claves como el aborto, por ejemplo, y porque vivimos en la misma sociedad y la queremos más justa.

Recordemos la advertencia de Tácito: “Quienes luchan por separado son vencidos juntos”.

Escurrir el bulto por la radicalidad de objetivos de algunos colectivos extremos, es una simple excusa porque para implicarse en esta lucha no se necesita una militancia concreta sino el compromiso con la propia lucha de dimensión histórica y, en el caso de los hombres, porque ponerse de espaldas a esta corriente imparable -y nada digo ridiculizarla- solo desenmascara el miedo y el desconcierto ante cambios muy profundos.

Si sentirnos implicados en esta lucha de las mujeres nos convierte, para algunos y algunas, en feminazis, ¿Qué le vamos a hacer?, ¡Que así sea.

Yo también soy feminazi!!.”

Por último, en este tipo de celebraciones se suele decir que lo mejor sería que no hubiera que celebrarlas, pero tenemos que seguir haciéndolo Porque todavía sigue habiendo mil y una razones para seguir reivindicando la igualdad, LA RADIO – RADIO JÓDAR SER, seguirá estando pendiente de todo lo que os afecte y todo lo que os falte!!!

Aun temiendo que se quedará en un granito de arena en la inmensidad de mares y océanos, si no conseguimos la implicación de todos y de todas.

Y que todas vosotras, os convenzáis de vuestras ilimitadas capacidades y posibilidades de hacer posible absolutamente todo, por inimaginable que parezca. Y no tener que esperar al año 2.228, que es lo que dicen las actuales estadísticas, para conseguir la equiparación salarial, entre hombre y mujeres.

Una jornada, este 8 de marzo de debe servir “para reivindicar la consecución de la igualdad real y efectiva y para frenar los ideales anticuados, que poco o nada tienen que ver con la sociedad actual, abierta, igualitaria y plural que queremos y deseamos”, en esta lucha que tiene que ser “de hombres y de mujeres en un frente común fuerte, sólido y sin fisuras” y se lleve a cabo “todos y cada uno de los 365 días del año y en cada uno de los estamentos de nuestra sociedad, en cada ámbito, en cada rincón de nuestro territorio”.

Un movimiento que tiene que ser IMPARABLE, porque vosotras sois IMPARABLES!!!!!!

Y ya por último, a quien corresponda…. Se consiguió incorporar a las mujeres como pregoneras de la feria de Jódar… Después de mucho pregones.

Ahora toca contar, también con ellas, como Hijas Predilectas y Adoptivas, méritos más que suficientes atesoran!!!!

MUCHAS GRACIAS