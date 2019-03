"Todos somos vulnerables. ¿Por qué no lo vamos a aceptar y abanderar?"

Con tan solo 24 años, Pedro Pastor se ha convertido en uno de los referentes de la canción en habla hispana. Con dos trabajos discográficos autoeditados en la calle y una ya dilatada carrera, a pesar de su edad, el cantautor madrileño presenta su tercer disco "Vulnerables", confirmándose como uno de los mayores ejemplos del éxito de la autogestión en la industria musical de nuestro país.

Un álbum que el propio artista a definido como su trabajo más ecléctico, en el cual logra impregnar sus canciones de diferentes estilos como el funk, el jazz, la cumbia o el rap. Disco para el que además ha contado con las colaboraciones de artistas como Lola Membrillo (Perotá Chingó), El Caribefunk (Colombia), Fetén Fetén o el poeta Suso Sudón.

En lo lírico, el cantautor afirma reivindicar un mensaje de deconstrucción, afirmando la importancia de reinventarse y no resignarse a mostrar la "fachada que todos tenemos para no mostra nuestras inseguridades". "Somos vulnerables", afirma, "¿porque no lo vamos a aceptar el incluso a abanderar?".

Este tercer trabajo, para el que ha contado con el productor Diego Galaz a los mandos, verá la luz el próximo 22 de marzo y será presentado en una gira que comenzará el día 18 de mayo en Sevilla y que pasará por Madrid el 15 de junio.