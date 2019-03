Jorge Lorenzo: " Va a ser una carrera de supervivencia para todos"

El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) dolorido por las dos caídas que sufrió durante la segunda jornada del Gran Premio de Catar de MotoGP en Losail aseguró que la de mañana "va a ser una carrera de supervivencia para todos".

Si bien incidió en que: "lo será sobre todo para mí, porque tengo esta inexperiencia de la moto y ya no estoy sólo dolorido de la muñeca sino también por casi todo el cuerpo".

"Ha sido un cúmulo de circunstancias negativas las que han influido hoy; la salida por orejas que he tenido ha sido debida a muchas pequeñas cosas, pero que puestas juntas y con mi inexperiencia con la moto me han hecho perder el control", reconoció el piloto de Repsol Honda.

"El impacto ha sido muy fuerte y me ha dolido enseguida la espalda y aunque no sabemos muy bien lo que tengo, seguramente no será grave, habrá que chequearlo cuando volvamos a Europa o si me encuentro muy mal mañana por la mañana", explicó Lorenzo.

La clasificación oficial de entrenamientos para el Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Losail:

-- MotoGP (22 vueltas, 118,360 kmts.):

Primera línea

.1. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:53.546 a 170,5 km/h.

.2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:53.744

.3. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:53.745

Segunda línea

.4. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) 1:53.809

.5. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) 1:53.946

.6. Cal Crutchlow (GBR/Honda RC 213 V) 1:54.095

Tercera línea

.7. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:54.200

.8. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:54.236

.9. Takaaki Nakagami (JPN/Honda RC 213 V) 1:54.239

Cuarta línea

10. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) 1:54.257

11. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) 1:54.390

12. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) 1:54.917

Quinta línea (Primera clasificación)

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Desmosedici GP18) 1:54.472

14. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:54.537

15. Jorge Lorenzo (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:54.563

Sexta línea

16. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) 1:54.740

17. Miguel Oliveira (POR/KTM RC 16) 1:55.122

18. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18) 1:55.428

Séptima línea

19. Andrea Iannone (ITA/Aprilia RS-GP) 1:55.464

20. Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18) 1:55.642

21. Johann Zarco (FRA/KTM RC 16) 1:55.797

Octava línea

22. Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16) 1:55.937

23. Bradley Smith (GBR/Aprilia RS-GP) 1:56.036

Vuelta más rápida de entrenamientos: Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1), 1:53.546 a 170,5 Km/h.

Récord del circuito (2016): Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha YZR M 1), 1:54.927 a 168,5 Km/h.

Récord de vuelta más rápida (2019): Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V), 1:53.380 a 170,8 Km/h.

En Moto2, Augusto Fernández (Kalex) consiguió situarse en la décima posición, justo por delante de Jorge Martín (KTM), que sufrió una caída sin consecuencias, y de Jorge Navarro (Speed Up).