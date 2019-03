Pericay medita su futuro en el partido tras la derrota de las primarias

El actual líder de Ciudadanos en Balears medita su futuro en el partido tras su derrota en las primarias para escoger al cabeza de lista a las elecciones autonómicas de mayo. Xavier Pericay perdió por 16 votos frente a Marc Pérez-Ribas, de la agrupación del partido en Palma, que será, finalmente, el candidato al Consolat.

Un resultado que ha cogido por sorpresa y frente al cual Pericay ha aclarado que mantendrá sus responsabilidades actuales hasta que termine la legislatura. Además de portavoz de la formación en las Islas, es miembro de la dirección nacional, y diputado en el Parlament. Cargos, todos ellos, en los que continuará, dice, a menos que la dirección del partido en Madrid considere lo contrario.

Después de las elecciones, el fundador de Ciudadanos se planteará su futuro a largo plazo. Declaraciones de Xavier Pericay esta mañana a la Ser.

Xavier Pericay ha anunciado que no se integrará en ninguna lista electoral de su partido en Balears, porque los afiliados "han decidido que había otra persona mejor y le han trasladado esta responsabilidad".

Pericay asegura que todavía no ha recibido la llamada de Albert Rivera tras su derrota en las primarias, pero que espera hablar en breve con él. Considera que ha sido un proceso "ejemplar" desde el punto de vista de la participación, y sobre si el pulso por el fichaje de José Ramón Bauzà, el ex presidente del PP balear y del Govern, por parte de Rivera, le puede haber pasado factura, no lo descarta, aunque confía en que la dirección nacional mantenga su compromiso de mantener a Bauzà lejos de Balears, como Pericay reclamó.

Mensaje también a su contrincante y vencedor en estas primarias, Marc Pérez-Ribas, quien se ha considerado como el candidato de las bases. Le advierte Pericay que también a él le ha votado la militancia y que si pretende introducir cambios de criterio en el seno del partido, "se equivoca".