El Real Murcia se hunde en Talavera

El Real Murcia no despierta y ya son ocho jornadas consecutivas en las que no gana. Y no solo es que no consiga los tres puntos. Es que está encallado en un mar de problemas futbolísticos e institucionales y la falta de recursos se hace patente cada vez que rueda el balón.

Javi Motos intentó cambiar el dibujo y los nombres por idea y por necesidad. La baja de Charlie Dean por una rotura de fibras en recto anterior derecho y por sanción de David Forniés y José Luis Miñano obligaban al técnico interino a introducir en el centro de la zaga, una vez más, a Armando, y a contar con Juanma en el medio. La novedad, Andrés Silvente, que ya contó con unos minutos ante el Marbella en Nueva Condomina.

Una primera parte nefasta sin ideas ni ocasiones para un Murcia que erró en todas las líneas. Mackay salvó a los granas tras un centro por la derecha que tocó Sergi Maestre pero el guardameta gallego no llegó a atajar el disparo de Cristian Fernández en el minuto 39 por debajo de las piernas de José Ruiz.

Y la reacción llegó en forma de cambios. Motos dejó en el vestuario a Silvente. No acertó en la apuesta Motos y Jeisson lo sustituyó. En el minuto cinco de la segunda parte el que entró fue Chumbi por Miguel Díaz. Y poco después Curto por Juanma. Toda la pólvora que había en el banquillo la puso Motos dentro del campo.

Tres delanteros, dos bandas y un mediocentro. Un esquema arriesgado que, como era de esperar, no salió bien. Muchos delanteros en el campo no significan muchos goles en el marcador. Al contrario. El Murcia no supo atacar. La acumulación de hombres arriba despobló un centro del campo que acabó desnudo.

Ataques fugaces y aislados por las bandas en contraataques o balones en largo que no llegaron a buen puerto. Partido con muy poco fútbol y menos ideas que supone la octava jornada consecutiva sin ganar. Cuatro empates y cuatro derrotas que hunden a un Real Murcia que necesita algo más que el cambio de entrenador.