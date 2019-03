El Valencia domina al UCAM en La Fonteta

Tras las derrotas de Breogán, Delteco y Fuenlabrada, el guion a seguir por el UCAM Murcia era dar la sorpresa en La Fonteta para escalar en la lucha por la permanencia y continuar con las buenas sensaciones tras derrotar al Barça en el Palacio de los Deportes de Murcia.

El quinteto inicial universitario fue Booker, Doyle, Radoncic, Soko y Tumba. Durante el primer cuarto se pudo ver la intención del UCAM por remar a favor de su ataque, un buen Booker hacía lo propio para sumar puntos, pero el Valencia contestó con un gran acierto en el tiro exterior que hizo daño a los de Sito.

Booker lo intentó, fue el máximo anotador del equipo en pista durante el primer cuarto con 7 puntos, pero sus fallos en el tiro hicieron que los locales abriesen una brecha importante porque los valencianistas fueron más efectivos en el porcentaje de tiro.

La herida se hizo más sangrante cuando Valencia hizo un parcial de 9-2 y Sito tuvo que pedir tiempo muerto. La diferencia de puntos comenzó a ser notable y el segundo cuarto estuvo dominado por el cuadro taronja. Mal acierto en el tiro, pero buenas posiciones para buscar igualar el marcador. La bocina que señaló el descansó reflejó un 38-26 al descanso y la posibilidad de recuperar las sensaciones por parte de los universitarios.

En la reanudación se sucedieron las acometidas locales. El Valencia estuvo acertado al aro, con un buen juego exterior, algo que ya había sido la tónica dominante de los primeros dos cuartos. La defensa del UCAM no restó como en otros partidos, el rebote no era el verdadero quebradero de cabeza y las posiciones estaban cubiertas, el problema fue el acierto local. Rojas y Oleson respescaron puntos para los universitarios y evitaron que se marchara del partido, aunque no dio para más.

La buena dirección de Vives en los valencianistas mantuvo a flote al Valencia pese a un repentino acierto del UCAM desde la línea de tres, además dos faltas antideportivas a los universitarios castigaron la agresividad con la que trataron de meterse en el choque y, a pesar de los triples de Doyle, les hicieron llegar al último cuarto con pocas opciones (63-50).

Para finalizar, tres canastas consecutivas del Valencia en el arranque del último cuarto destrozaron anímicamente al UCAM Murcia. Con Van Rossom manejando el timón y Tobey agresivo en pista, la ventaja taronja se fue a 74-51 y mantuvo las distancias hasta la bocina final para poner un 89-65 en el marcador.