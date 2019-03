Un 'morrazo' en el camino

No todos va a ser de color de rosa para el Bidasoa-Irun. Ya nos gustaría, pero en este camino de ensueño que está recorriendo esta temporada el equipo bidasotarra, lo normal es encontrarse con baches en el camino, baches de los que hay que levantarse cuanto antes para continuar caminando hacia ese sueño europeo que, no nos engañemos, a principios de temporada parecía más complicado de recorrer que subir el monte Everest. Bidasoa se encontró en Artaleku contra Cancha con uno de esos baches, y la primera conclusión es que si todas las piedras que se va a encontrar de aquí a final de temporada va a saltarlas como lo hizo en esta ocasión, no hay motivos para alarmarse, y sí para estar tranquilos, más incluso que cuando ha ganado partidos que parecían a priori más complicados.

Los bidasotarras empataron contra Cangas de Morrazo en Artaleku, y a estas alturas de la película a nadie le debe de extrañar. Porque el equipo gallego es la bestia negra de Bidasoa esta temporada. Ya en la primera vuelta le ganó siendo colista y acudiendo el equipo irundarra en una buena dinámica. Y ahora ha sido capaz de 'robarle' de su casa otro punto. Le ha birlado tres de los cuatro puntos que había en juego entre ellos. Sin duda, la mejor noticia del partido es que no se tendrá que volver a enfrentar al Cangas esta campaña. Por aquello del nombre del pueblo de Galicia, en vez de porrazo, Bidasoa se dio un buen 'morrazo'. Pero ya no habrá más de éstos.

A partir de ahí, la lectura del partido es que Bidasoa no supo, o no fue capaz, de madurar el partido como había hecho en tardes anteriores. Empezó muy bien, mandando en el marcador, se puso intenso en defensa, con la portería aportando como lleva toda la temporada; pero no fue capaz de romper el partido, de despegarse en el marcador. Y eso contra un rival que se juega la vida era peligroso. Fue peligroso. Los irundarras dominaron el marcador, tanto en la primera parte como en la segunda, porque el partido entero pareció llevar el mismo guión. Pero siempre con Cangas soplándole en el cogote.

Y entonces llegó el inesperado e incomprensible bache final. Incomprensible porque Bidasoa nos tiene acostumbrados este año a resolver situación complejas con una solvencia inusitada. Pero esta ves no fue así. Se atascó, y de forma inesperada no supo desatascarse, y dio alas al Canchas. El parcial 1-4 del final marca el desarrollo del partido. Un partido pestoso, malo en general, pero que pudo sacar adelante, y no fue capa al final. Sólo un gol en diez minutos decisivos es demasiada ventaja a un rival que encima se aprovechó sus goles para empatar. Y gracias. El mal menor para seguir su camino. Un bache. Podía llegar. Y ya está. Sigue segundo, sigue con el mismo impulso para soñar por Europa. Y queda una jornada menos.