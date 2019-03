La Iglesia y la Generalitat discrepan si se puede derribar un muro de la Catedral de Valencia

La Catedral de Valencia quiere dejar al descubierto sus capillas góticas absidiales construidas en los siglo XIII y 14 que, desde el siglo XIX, están recubiertas por unos muros que las impiden ser vistas. Desde la Catedral han pedido derribar estos muros, como ya se han derribado otros desde los años 60 del siglo pasado, aunque desde la Conselleria de Cultura no dan todavía el visto bueno porque como la Catedral está considerada Monumento Histórico Artístico desde 1932, está sujeta a la Lay de Patrimonio Cultural Valenciano para sus reformas.

La postura de la Iglesia es muy clara, dejar visible estas capillas porque, como explica Salvador Vila, arquitecto encargado de la Catedral, tienen un valor fundamental para la ciudad de Valencia. Además, explica que el proyecto no contempla demolerlo sino que se dejaría la parte baja y se pondría una verja para poder ver la fachada del siglo XIII.

Vila explica que el proyecto no es costoso ni en tiempo ni en dinero y recuerda que desde los años 60 se han eliminado muros parecidos y que a día de hoy solo permanece este de forma aislada. Recuerda además que, en su momento, se construyó para crear espacios de sacristías en las capillas auxiliares pero, hoy en día no hay culto, pues no tiene sentido que continúen en pie: ni por función de protección ni de estética. Es un elemento añadido arcaico, añade.

Con todo, recuerda que el impacto solo sería positivo ya que se eliminaría un elemento añadido recientemente para dejar paso a un elemento histórico de la Catedral que podrían contemplar todos los valencianos. Aun así, entiende la postura de la Generalitat y dice, está en su derecho de pedir todos los informes que necesite.

Jaime Sancho, canónigo conservador de la Seo, explica que este muro se construyó en el siglo XIX después de unas bombas que cayeron sobre esa zona de la Catedral y se aprovechó para ocultar todo ese arte gótico, algo dice, normal en esa época. En este sentido, Sancho sigue el ideario de Vila y dice que no se va a construir nada nuevo, sino que se va a poner en valor una obra primitiva. Asegura Sancho que con la ley en la mano el problema legal es que no se puede derribar nada que aporte, pero en este caso, la duda es si este muro aporta o entorpece.

Así, dice que se han derribado a lo largo de la historia multitud de cosas en la Catedral para darle más valor aunque dice, si no se permite hacer esta obra, que tiene previsto pagar la Iglesia, se estaría privando de una de las visiones más significativas de la ciudad.

Por su parte, Vicente González Mostoles, del Consell Valencià de Cultura, valora esta reforma y dice que realmente sí que se podría retirar ese muro tal y como piden desde la Iglesia porque "todo aquello que oculta un bien monumental, puede ser destruido". Dice González Mostoles que la documentación gráfica aportada por el arquitecto conservador y la inspección ocular confirman que tanto el muro del siglo XIX, como la cubierta de las construcciones alzadas entre contrafuertes como la cubierta de la cúpula son tan de escasa calidad en sí mismos, y sobre todo en comparación con los elementos históricos, que eliminarlos es totalmente estimable.

La conselleria de Cultura, por su parte, explica que desde el 2014 no se ha aprobado este proyecto por respeto a la Ley de Patrimonio Valenciano y no por capricho ya que dice, esta ley establece que al ser considerado un BIC, se han de respetar las características y los valores esenciales del inmueble pero que en caso de que se autorice alguna supresión, deberá quedar debidamente documentada y por eso se han solicitado informes sobre el proyecto al Consell Valencià de Cultura, a la Universidad de Bellas Artes, a la Universitat Politécnica y a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

Con todo, desde el gobierno dicen que el BIC está formado por todos los elementos de la Catedral de Valencia, incluido el que se pretende suprimir. Por eso, están trabajando en adoptar una decisión que proteja el BIC con equilibro entre la arquitectura, la historia y el resto de valores patrimoniales.