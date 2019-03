El Valencia mantiene el pulso por la Champions

Quizá fuera demasiado premio para los méritos contraídos por uno y otro equipo, pero hay otras veces en las que mereció ganar y no lo hizo. Esta vez sí que la suerte sonrió al Valencia. Y además en un partido que se había puesto muy difícil porque había sido expulsado Roncaglia y luego el Girona había empatado a dos, pero en una contra al filo del minuto 90, Ferran Torres marcó el 2-3 y le dio tres puntos importantísimos al Valencia.

En principio parecía bastante extraña la apuesta de Marcelino para el tramo final del partido. Jugó sin delanteros puros. Ninguno de los cuatro que tiene en la plantilla acabó el partido. A Sobrino se lo había dejado fuera de la convocatoria, Mina se quedó en el banquillo y a los dos que habían salido de titulares, Gameiro y Rodrigo, los había cambiado por Cheryshev y Wass. Eran unos cambios a priori defensivos, pero que le salieron bien. Cheryshev se colocó por delante del centro del campo y Ferran Torres pasó a actuar de falso nueve. Y la apuesta resultó ganadora. Un movimiento raro a priori, pero acertado sin duda. Un aplauso para Marcelino.

FICHA TÉCNICA 2 - Girona: Bono; Jonás Ramalho (Pedro Porro, min. 71), Pedro Alcalá, Juanpe, Raúl García Carnero (Patrick Roberts, min. 79); Pere Pons; Portu, Aleix García (Seydou Doumbia, min. 71), Àlex Granell, Borja García; y Cristhian Stuani. 3 - Valencia: Neto; Cristiano Piccini, Gabriel Paulista, Facundo Roncaglia, José Luis Gayá; Ferran Torres, Daniel Parejo, Geoffrey Kondogbia, Gonçalo Guedes (Mouctar Diakhaby, min. 73); Rodrigo Moreno (Daniel Wass, min. 68) y Kevin Gameiro (Denis Cheryshev, min. 58). Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Colegio madrileño). Amonestó al local Pedro Alcalá (min. 88) y a los visitantes José Luis Gayá (min. 20) y Mouctar Diakhaby (min. 82). Expulsó, por doble cartulina amarilla, al visitante Facundo Roncaglia (min. 60 y 72). Goles: 0-1, min. 14: Gonçalo Guedes. 1-1, min. 22: Jonás Ramalho. 1-2, min. 53: Daniel Parejo. 2-2, min. 83: Cristhian Stuani, de penalti. 2-3,min. 90: Ferran Torres. Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de LaLiga Santander, disputado en el Estadio Municipal de Montilivi ante 11.502 espectadores.

Pero en el debe de la balanza habrá que volver a colocar un lastre que parecía haber corregido el Valencia, el de encajar goles por centros laterales, sobre todo a balón parado. Volvió a aparecer. Una falta sacada por Pere Pons desde la derecha la remató solo, libre de marca, Jonás Ramalho. Aunque más que achacable a una falta de coordinación colectiva, fue un fallo personal de Kondogbia que, incomprensiblemente, dejó sin marcaje al jugador del Girona. Quizá también se podría culpabilizar del gol a Neto, que pudo haber salido para despejar de forma contundente un balón que aparecía por su zona. En cualquier caso, un fantasma del pasado que volvió a aparecer y que se repitió varias veces más a lo largo del partido. Por suerte no impidió que el Valencia ganara el partido.

Y menuda importancia adquiere el partido del próximo domingo. Viene a Mestalla el Getafe, el equipo que ocupa el puesto al que aspira el Valencia desde que empezó la temporada. Seis puntos hay de distancia entre el Getafe y el Valencia, con lo que todo lo que no sea una victoria en ese duelo directo sería prácticamente decir adiós a la opción de jugar la Champions la próxima temporada vía Liga, porque eso sí, seguiría abierta la opción ganando la Europa League, siempre y cuando supere antes, el jueves, la eliminatoria ante el Krasnodar. Además, ganando el partido del domingo, no sólo se quedaría a tres del Getafe, sino que además le habría ganado el gol average particular, puesto que ya le ganó allí en el partido de la primera vuelta.